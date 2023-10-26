好用易攜帶、歐普拉背書 飛利浦電動牙刷2.6萬人喊讚

歐普拉（左圖，Getty Images）是飛利浦One by Sonicare（右圖，Amazon）這款備受好評的聲波電動牙刷的粉絲。

購買一支好的電動牙刷是保護牙齒的明智之舉，尤其當名人歐普拉 也為這支電動牙刷背書時，就更令人深信不移了。「媒體女王」歐普拉是飛利浦One by Sonicare這款備受好評的聲波電動牙刷的粉絲，她說，有時實用的東西就是完美的禮物；她一直都是Sonicare的愛用者，更何況這款旅行時方便攜帶的電動牙刷，還附有一個流線型的外盒。

根據雅虎 新聞生活頻道報導，雖然並非每個人都有足夠的預算 買得起歐普拉推薦的更豪華版電動牙刷，但花18元買一支每天都要用上幾次的品牌電動牙刷，還是一件很划算的事。而歐普拉並不是唯一的愛用者，亞馬遜 網站上有超過2萬6000名消費者給予該產品4.5星的評價。

專家表示，使用電動牙刷通常要比手動刷牙有效得多，這款飛利浦聲波電動牙刷使用微振動和輕柔的尼龍錐形刷毛來清潔牙齒與去除牙菌斑。兩分鐘的定時器和30秒的提示功能，能夠讓刷牙達到適當的時間；而三個月的電池壽命，讓消費者不須經常更換電池（它自帶電池，開封即可使用）。

飛利浦One by Sonicare電動牙刷還非常方便攜帶，配有一個小巧的旅行盒，以及有淡藍、海軍藍、珊瑚色和黃色各種時尚 顏色可供選擇，適合喜歡鮮艷色彩的人，但也有黑、白等中性色的可充電型號。

一位給予五星評價的消費者說，飛利浦聲波電動牙刷是最好的，遠遠超出了她的預期，尺寸也很適合她的牙刷架。她說，這款牙刷太棒了，所以她買了兩把...大家可以毫不猶豫地買下它。

許多消費者也稱讚這款牙刷非常適合旅行使用。其中一人說，他喜歡它的小巧造型，家裡有一款普通的Sonicare牙刷，他曾帶著去旅行，但實在太佔地方了；這款聲波電動牙刷小巧輕便，完全可以放進過夜包裡，「買了它，一定不會後悔的」。