通用2000萬輛車 氣囊瑕疵建議召回
逾2000萬輛通用汽車(GM)使用之安全氣囊充氣裝置曾有肇禍紀錄，政府有關單位建議召回，但至於應召回修理的車款，則還在確認中；若裝設這5200萬個瑕疵充氣裝置的車輛全數都須回廠更換，將是美國史上最大規模的召回行動。
全國公路交通安全管理署(National Highway Traffic Safety Administration，NHTSA)要求各大車廠，凡是使用田納西州ARC汽車零件公司供應之氣囊充氣裝置的車輛，都應召回。該問題零件約有5200萬個，曾有過當車輛碰撞氣囊彈出時，爆發力過大，金屬碎片四飛，造成駕駛或乘客臉部與頸部受傷的紀錄，至少兩人因此死亡，多人受傷。
NHTSA尚未發布召回命令，據推測裝有該瑕疵零件的GM皮卡和轎車數量，可能比目前估計的數目還多。
4月時NHTSA曾去函ARC公司，要它召回有肇事紀錄的充氣裝置。這項零件的目的當汽車碰撞時，能迅速將安全氣囊充氣並彈出，以保護車內乘客；但ARC拒絕服從NHTSA的指示，該局只好破例召開公聽會。
ARC堅稱其所生產的充氣裝置經過廣泛測試，並未發現缺陷；安全氣囊炸裂事故非常罕見，而且都是獨立個案，不能隨便把問題推給充氣裝置。
ARC負責產品安全的副總裁高德(Steve Gold)在5日的公聽會上表示，沒有任何一家使用ARC充氣裝置的車廠曾確認該零件有「系統性的安全相關缺陷」。
NHTSA敦促召回的這項零件，除GM以外，還被用於其他11家汽車製造商的產品上，包括福特、福斯、豐田和現代。
已發生之事故中，GM汽車占了好幾件，包括一人死亡、數人受傷。GM為此在六年當中，五度通知車主將裝有ARC氣囊的車輛送修。最近一召回行動是3月時，密西根州一名女性駕駛撞車受傷後，近百萬輛雪佛蘭和別克休旅車被召回廠修理。
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