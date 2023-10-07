保養修理最便宜 5大汽車品牌你身邊有人開嗎？

專家一致稱讚豐田是保養和維修費用最便宜的汽車。(取自Toyota官網)

根據專業汽車評鑑「凱利藍皮書」(Kelley Blue Book)的資料，新車平均交易價格約為4萬8808元，對普通購車族來說是一筆不小的預算 ，因此選擇一輛維修時不致陷入「錢坑」的車甚為重要；理財網站GOBankingRates選出10年保養費用最低的廠牌中，以下幾款表現出色。

讓每位汽車專家都一致稱讚的品牌就是豐田，機械工程師阿塔(Talha Atta)說，豐田是保養和維修費用最便宜的汽車，需要維修和更換零件時，供應不成問題，因為它的零件使用廣泛，也較其他廠牌便宜。

生產特殊車頭燈的Carifex公司的薛克(Azzam Sheikh)也說，豐田的機件設計和生產方式著重簡便和易於維修，降低了人力成本。

售車網站CarEdge將豐田列為最便宜的汽車品牌，其10年保養費僅5996元，比排名第二的品牌低了近2000元。

日產也是保養和維修費最便宜的汽車，且零件在全球分布廣泛。(取自Nissan官網)

日產(Nissan)

阿塔說，除了豐田外，日產也是保養和維修費最便宜的汽車，且零件在全球分布廣泛，需要維修時，零件替換不成問題。

CarEdge調查顯示，日產則以10年保養費8088元躋身前五。

本田以可靠和實惠而聞名，零件易於採購，且成本效益高。(取自Honda官網)

在共同創辦無碳通勤的Eco Motion Central前，史密斯(David Smith)曾做過20年機械工程師，他說，本田以其可靠和實惠而聞名，它的零件易於採購。根據CarEdge的數據，本田是排名第三的低保養費汽車品牌，10年平均花費為7827元。

馬自達與豐田、本田並稱為三家值得信賴的汽車業巨頭。(取自Mazda官網)

馬自達(Mazda)

馬自達與豐田、本田並稱為三家值得信賴的汽車業巨頭。根據CarEdge的數據，馬自達10年平均保養費用為8035元，名列第四。平均來說，馬自達車主在購車七年後，每年僅需花1000元保養費；在前10年中，需要大修的機率僅18%。

三菱也被業內專家形容為是個可以維護良好、值得擁有的平價品牌。(取自Mitsubishi官網)

三菱(Mitsubishi)

在10年保養費上，只有豐田略低於它，三菱汽車的10年平均保養費用僅7787元；雖然比豐田高出近2000元，但三菱與本田一樣，是僅有的三個10年保養費用低於8000元的汽車品牌。