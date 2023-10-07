我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

退役美軍洩密給中國 自港返美被捕 最高面臨20年監禁

內馬爾升格當爸 未婚妻產下愛女 甜曬一家三口照片

保養修理最便宜 5大汽車品牌你身邊有人開嗎？

編譯周靜芝 / 綜合報導
專家一致稱讚豐田是保養和維修費用最便宜的汽車。(取自Toyota官網)
專家一致稱讚豐田是保養和維修費用最便宜的汽車。(取自Toyota官網)

根據專業汽車評鑑「凱利藍皮書」(Kelley Blue Book)的資料，新車平均交易價格約為4萬8808元，對普通購車族來說是一筆不小的預算，因此選擇一輛維修時不致陷入「錢坑」的車甚為重要；理財網站GOBankingRates選出10年保養費用最低的廠牌中，以下幾款表現出色。

豐田(Toyota)

讓每位汽車專家都一致稱讚的品牌就是豐田，機械工程師阿塔(Talha Atta)說，豐田是保養和維修費用最便宜的汽車，需要維修和更換零件時，供應不成問題，因為它的零件使用廣泛，也較其他廠牌便宜。

生產特殊車頭燈的Carifex公司的薛克(Azzam Sheikh)也說，豐田的機件設計和生產方式著重簡便和易於維修，降低了人力成本。

售車網站CarEdge將豐田列為最便宜的汽車品牌，其10年保養費僅5996元，比排名第二的品牌低了近2000元。

日產也是保養和維修費最便宜的汽車，且零件在全球分布廣泛。(取自Nissan官網)
日產也是保養和維修費最便宜的汽車，且零件在全球分布廣泛。(取自Nissan官網)

日產(Nissan)

阿塔說，除了豐田外，日產也是保養和維修費最便宜的汽車，且零件在全球分布廣泛，需要維修時，零件替換不成問題。

CarEdge調查顯示，日產則以10年保養費8088元躋身前五。

本田以可靠和實惠而聞名，零件易於採購，且成本效益高。(取自Honda官網)
本田以可靠和實惠而聞名，零件易於採購，且成本效益高。(取自Honda官網)

本田(Honda)

在共同創辦無碳通勤的Eco Motion Central前，史密斯(David Smith)曾做過20年機械工程師，他說，本田以其可靠和實惠而聞名，它的零件易於採購。根據CarEdge的數據，本田是排名第三的低保養費汽車品牌，10年平均花費為7827元。

馬自達與豐田、本田並稱為三家值得信賴的汽車業巨頭。(取自Mazda官網)
馬自達與豐田、本田並稱為三家值得信賴的汽車業巨頭。(取自Mazda官網)

馬自達(Mazda)

馬自達與豐田、本田並稱為三家值得信賴的汽車業巨頭。根據CarEdge的數據，馬自達10年平均保養費用為8035元，名列第四。平均來說，馬自達車主在購車七年後，每年僅需花1000元保養費；在前10年中，需要大修的機率僅18%。

三菱也被業內專家形容為是個可以維護良好、值得擁有的平價品牌。(取自Mitsubi...
三菱也被業內專家形容為是個可以維護良好、值得擁有的平價品牌。(取自Mitsubishi官網)

三菱(Mitsubishi)

在10年保養費上，只有豐田略低於它，三菱汽車的10年平均保養費用僅7787元；雖然比豐田高出近2000元，但三菱與本田一樣，是僅有的三個10年保養費用低於8000元的汽車品牌。

豐田 本田 預算

上一則

保養維修進度落後 F-35戰機僅55%裝備妥善

下一則

登月要美觀、舒適 Prada、Axiom合作設計太空裝

延伸閱讀

政經衝擊… 在中國日本人20年來最少 跌破10萬人

政經衝擊… 在中國日本人20年來最少 跌破10萬人
政經因素衝擊…在中日本人恐跌破10萬 創20年新低

政經因素衝擊…在中日本人恐跌破10萬 創20年新低
LG新能源與豐田簽十年電池供應協議 拿下歷來最大單筆訂單

LG新能源與豐田簽十年電池供應協議 拿下歷來最大單筆訂單
美Q3車市報捷 通用、豐田亮眼

美Q3車市報捷 通用、豐田亮眼

熱門新聞

好市多(Costco)。美聯社

辭去八年教職到好市多工作 她收入增50%且更愉快

2023-10-02 12:45
圖擷自TikTok

挽救婚姻…她分享「北歐睡覺法」 夫妻感情更好

2023-09-27 17:06
Iniu行動電源的外殼附有可愛的爪印燈號，可做為充電指示器，剩餘電量一目了然。（取自亞馬遜網站）

手機不再沒電 這款行動電源7.5萬人愛

2023-10-03 10:42
蘋果無線耳機AirPods。路透

59萬人喊讚 第二代AirPod亞馬遜降價至99元

2023-09-29 11:55
好市多的美食廣場物美價廉，深受消費者喜愛。(Getty Images)

防客人賴著不走？好市多美食廣場悄悄做這改變

2023-10-06 10:16
講究吃的人之間有個爭論不休的話題：完美炒蛋要加水，還是牛奶。(Getty Images)

完美炒蛋要加水？或牛奶？

2023-09-29 10:02

超人氣

更多 >
防客人賴著不走？好市多美食廣場悄悄做這改變

防客人賴著不走？好市多美食廣場悄悄做這改變
領社安金 近九成民眾竟不知這件最基本的事

領社安金 近九成民眾竟不知這件最基本的事
女子對著德國遊客喊「他X的滾出我們國家」… 公司把她開除

女子對著德國遊客喊「他X的滾出我們國家」… 公司把她開除
加拿大夫婦露營遭灰熊攻擊身亡 死前最後簡訊曝光

加拿大夫婦露營遭灰熊攻擊身亡 死前最後簡訊曝光
布碌崙8大道單親媽 疑遭房東騷擾恐嚇…陌生男闖住所 門鎖還被破壞

布碌崙8大道單親媽 疑遭房東騷擾恐嚇…陌生男闖住所 門鎖還被破壞