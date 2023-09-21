5款末代汽車明年停產 二手車價將受影響

雪佛蘭Bolt電動車。（美聯社）

「時代的巨輪不停向前轉動」，用這句話來形容汽車業，尤其貼切，每年都會有些車款悄從市場消失，而汽車製造商通常都不會大聲宣揚，因為會走上停產這條 「絕路」，其實都跟銷量欠佳有關。但最近兩年拜登 政府大力推動減碳減排，要求增加電動車 產量，也影響了各家車廠的生產規畫和資源配置。

對消費者而言，車型的停產通常意味著二手車價格的波動。大部分消費者都怕買到末代車款，擔心日後保修和零件供應會有問題。但有些經典車款也可能因此奇貨可居，中古車行情逆勢上揚。

根據汽車評論網站Edmunds所掌握的消息，以下幾款汽車將從2024年起消失。

雪佛蘭Bolt電動車

Bolt是通用汽車旗下唯一一款量產的電動車，自2017年上市以來，雖曾傳出電池容易起火的疑慮，但相對於特斯拉而言較為親民的價格，還是培養了一批愛用者。雪佛蘭為了因應拜登政府政策，計畫推出更多電動汽車和小卡車，因此決定停止生產Bolt，調整產線。

Mazda CX-9。（美聯社）

Mazda CX-9

CX-9是Mazda旗下的大型旗艦休旅車，主打時尚外型，舒適內裝和操控樂趣。可是和同級競爭對手相較，CX-9的座位數少了一個，行李空間也略顯不足。

道奇Charger。（美聯社）

道奇Charger和Challenger

四門Charger和雙門Challenger是道奇門下美式肌肉車代表作，8缸引擎的怒吼總能令車迷血脈賁張，但顯然已不符環保潮流和政治正確。母公司斯特蘭蒂斯(Stellanits)集團已打算朝全電動車製造商方向轉型，所以這對兄弟的堂哥Chrysler 300產線恐怕也岌岌可危。

賓士C/E系列雙門及敞篷跑車。（美聯社）

賓士C/E系列雙門及敞篷跑車

電動車似乎已成為無法逆轉的趨勢，賓士也開始調整產品線，簡化汽油車的款式，所以C系列和E系列旗下雙門和敞篷跑車率先離場，但兩個系列的四門房車和五門旅行車仍將維持生產。

奧迪R8。（美聯社）

奧迪R8

這款超跑 的5.2升V型10缸引擎可以榨出620匹馬力，0到60哩加速只要一彈指3秒鐘。可惜再快還是快不過時代巨輪，奧迪決定停產R8，讓路給未來的純電超跑。不過幾乎可以肯定，R8在二手車市場銷售的速度，將和它在賽道上一樣快。