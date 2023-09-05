迅速煮一餐 營養師愛買好市多6種罐頭

沙丁魚罐頭。示意圖。(美聯社)

連鎖賣場好市多 (Costco)販售的食品頗受消費者喜愛，不過大容量包裝卻讓單身和小家庭望而卻步，營養師潔西卡·波爾(Jessica Ball)在省錢省時前提下，建議消費者改買保存期限較長的罐頭食品，方便搭配其他食材料理瑩想豐富且美味可口的三餐。

波爾建議的好市多罐頭食品有：

一、罐裝鷹嘴豆(Canned Chickpeas)

8罐裝鷹嘴豆，售價僅9.99元，每罐不到1.25元，而且是極具效益的蛋白質 來源；波爾表示料理日常主食，鷹嘴豆都派得上用場，例如烤豆泥(Baked Falafel)和菠菜鷹嘴豆燉菜(Hearty Chickpea & Spinach Stew)，或者煮成沾醬，塗抹在零食或三明治或拌著穀物食用，增加纖維攝取量。

二、罐裝黑豆(Canned Black Beans)

8罐裝黑豆售價也是9.99元，可搭配其他食材食用，增加纖維、蛋白質、維生素和礦物質的攝取量；波爾表示搭配黑豆的雞肉黑豆法希塔(Chicken Fajita Skillet Bowls)是她下班後最省時方便的晚餐；如果想吃清淡的無肉料理，選擇辣味地瓜黑豆湯(Sweet Potato & Black Bean Chili)；甚至將黑豆泥直接塗抹在吐司上，或搭配雞蛋做成玉米餅或墨西哥捲餅內餡。

三、鮪魚罐頭(Canned Tuna)

許多營養師建議民眾每周吃海鮮，而鮪魚罐頭就是攝取海鮮最方便、最經濟的方式；波爾表示好市多六罐裝鮪魚罐頭，可做成鮪魚沙拉或三明治當成午餐，如果晚餐需要大量攝取蛋白質，鮪魚罐頭更是烹調義大利 麵(pastas)、焗烤砂鍋(casseroles)的必備食材。

四、沙丁魚罐頭(Canned Sardines)

沙丁魚富含蛋白質和omega-3脂肪酸，有益大腦健康並維持強健骨骼；六罐裝沙丁魚以有益心臟的橄欖油醃漬，煮一盤辣沙丁魚義大利麵只需六種食材，短短15分鐘即可大快朵頤。

五、罐裝番茄丁(Canned Diced Tomatoes)

罐裝番茄使用範圍廣泛，即使冰箱空空如也，一盤番茄炒蛋方便又美味，同時番茄非常適合料理意大利麵、咖哩、湯品、焗烤，而且多吃番茄有益心臟健康並降低慢性疾病風險，波爾還建議消費者應盡量挑選不含鹽的番茄罐頭。

六、罐裝椰奶(Canned Coconut Milk)

只要家裡有鷹嘴豆和椰奶，再把切碎的蔬菜倒入燉鍋，加上椰奶、咖哩攪拌均勻，半小時就有香噴噴的鷹嘴豆椰奶咖哩上桌，營養豐富且不會浪費食物；此外，罐頭椰奶還可以用來煮湯、拌麵，非常適合素食者飲食。