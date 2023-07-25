想讓雙腳涼爽一夏 足科醫生建議這個涼鞋品牌

夏日高溫來襲，涼鞋是多數人「解放」足下的選擇。取自Teva

夏日高溫 來襲，若不想讓雙腳悶在密不透風的鞋子內，涼鞋是多數人「解放」足下的選擇。理想的情況是，穿上的每雙涼鞋都能在不覺疼痛或不適下行走數英里；可惜事實並非如此，往往在短程通勤或穿著涼鞋旅行一下午後，雙腳便酸痛起泡。

如果想尋找一雙可以在整個酷熱夏季都穿著的涼鞋，Today新聞網站專欄作者史蒂斯曼（Emma Stessman）建議選擇Teva這個品牌。史蒂斯曼說，雖然Teva有多種款式可供選擇，但經採訪足科醫生庫伊辛娜斯（Alissa Kuizinas），她推薦了Teva的經典款涼鞋（Original Universal Sandal）。

Teva這款經典版涼鞋獲得足科醫師推薦。取自Amazon

首先，庫伊辛娜斯說這款涼鞋的前部很寬，可以給腳趾足夠的空間，而更棒的是，它的形狀也很像腳。

Teva的鞋底也得到庫伊辛娜斯的認可。她說，鞋底最好是能在腳掌處彎曲，但很多鞋都很硬、彎度不佳，會影響到走路。庫伊辛娜斯說，當她試穿Teva的經典款涼鞋時，她注意到它在需要彎曲的地方表現得非常好，不會妨礙走路時的動作。

此外，庫伊辛娜斯說，其他夏天流行的涼鞋，例如夾腳拖或拖鞋，如果沒有與腳密合，就會改變走路的步態。這就是為什麼庫伊辛娜斯喜歡Teva的涼鞋有多條帶子固定在腳上的原因。

庫伊辛娜斯說，她會向所有在尋找一款舒適涼鞋的人推薦Teva經典款涼鞋的另一個原因是，它們可以穿著進行各種活動，從戶外健行到在城裡散步或去海灘。她說，這款涼鞋幾乎是萬能的，可以穿它去做任何想做的事，「這真的很不錯」。

Teva經典款涼鞋不僅是庫伊辛娜斯的心頭好，也是Today網站多位成員的最愛。編輯萊斯夫托（Julie Ricevuto）說，原本她對這款涼鞋抱持懷疑態度，但在穿上它前往大峽谷後，便愛上了這款涼鞋。她說，它們非常舒適，能夠適應戶外各種情況。