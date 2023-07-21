好市多嚴打「寄生會員」 3方法沒會員卡仍可購物

好市多發表聲明稱將嚴查會員卡。（Getty Image）

好市多 （Costco ）跟進串流影音平台Netflix ，開始打擊「共用會員卡」的行為，要求會員在自助結帳通道出示帶有個人照片的身份證件；這與好市多在普通結帳通道採取的政策類似。

理財網站the ascent表示，這並不代表每個人都需要辦理好市多會員卡才能享受賣場零售業 龍頭的優惠價格。以下是一些無需會員資格便可在好市多購物的方法。

1. 使用好市多購物儲值卡

好市多購物儲值卡（Shop Card）是可在該賣場使用的禮卡；雖然必須是好市多會員才能購買，但卻不一定非得是會員才能使用。因此，凡是持有購物卡者，都可以在門口出示、進入賣場購物。使用購物卡，在結帳時無需出示證件證明是會員。

例如，或許你先前每隔幾個月就得向朋友借Costco會員卡來用，現在可以先用Venmo轉200元給朋友，讓他買張相同金額的購物卡，然後就可隨時前往好市多消費了。

2. 網上購物

好市多網站上的某些商品是會員專享，如果沒有會員資格，甚至無法看到這些商品的價格。但好市多在網上銷售的許多商品，任何人都可以購買；因此，這也是解決沒有會員卡的另一種方法。

不過，在很多情況下，好市多網站的商品價格要高於賣場的價格，

尤其是食品雜貨。

3. 和朋友一同前往

好市多會員可以帶孩子和最多兩名客人到當地的賣場購物。因此，如果不想購買會員卡，下次購物時請朋友或鄰居帶你一起去就可以了。

問題是，只有好市多會員才能在賣場內購物。因此，在這種情況下，你的朋友或鄰居需要為你結帳；但這個問題可以透過Venmo 或其他方式輕鬆解決。