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好市多嚴打「寄生會員」 3方法沒會員卡仍可購物

編譯周靜芝 / 綜合報導
好市多發表聲明稱將嚴查會員卡。（Getty Image）
好市多發表聲明稱將嚴查會員卡。（Getty Image）

好市多Costco）跟進串流影音平台Netflix，開始打擊「共用會員卡」的行為，要求會員在自助結帳通道出示帶有個人照片的身份證件；這與好市多在普通結帳通道採取的政策類似。

理財網站the ascent表示，這並不代表每個人都需要辦理好市多會員卡才能享受賣場零售業龍頭的優惠價格。以下是一些無需會員資格便可在好市多購物的方法。

1. 使用好市多購物儲值卡

好市多購物儲值卡（Shop Card）是可在該賣場使用的禮卡；雖然必須是好市多會員才能購買，但卻不一定非得是會員才能使用。因此，凡是持有購物卡者，都可以在門口出示、進入賣場購物。使用購物卡，在結帳時無需出示證件證明是會員。

例如，或許你先前每隔幾個月就得向朋友借Costco會員卡來用，現在可以先用Venmo轉200元給朋友，讓他買張相同金額的購物卡，然後就可隨時前往好市多消費了。

2. 網上購物

好市多網站上的某些商品是會員專享，如果沒有會員資格，甚至無法看到這些商品的價格。但好市多在網上銷售的許多商品，任何人都可以購買；因此，這也是解決沒有會員卡的另一種方法。

不過，在很多情況下，好市多網站的商品價格要高於賣場的價格，

尤其是食品雜貨。

3. 和朋友一同前往

好市多會員可以帶孩子和最多兩名客人到當地的賣場購物。因此，如果不想購買會員卡，下次購物時請朋友或鄰居帶你一起去就可以了。

問題是，只有好市多會員才能在賣場內購物。因此，在這種情況下，你的朋友或鄰居需要為你結帳；但這個問題可以透過Venmo 或其他方式輕鬆解決。

好市多 Costco 零售業 Netflix

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