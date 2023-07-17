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「慾望城市」女星金凱特羅的護膚聖品 竟是7元香皂

編譯周靜芝 / 綜合報導
66歲的金·凱特羅透露了她擁有無瑕肌膚的秘訣，而且超級實惠、不必花大錢。美聯社
66歲的金·凱特羅透露了她擁有無瑕肌膚的秘訣，而且超級實惠、不必花大錢。美聯社

無論是重溫「慾望都市」，還是觀看她的Netflix新劇「艷光四射」（Glamorous，或譯魅力四射），有一點始終不變：金·凱特羅（Kim Cattrall）總是容光煥發。這位66歲的熟女透露了她擁有無瑕肌膚的秘訣，而且超級實惠、不必花大錢。凱特羅愛用的多芬（Dove）敏感肌美膚皂，4個裝在沃爾瑪目標百貨售價不到7元。

凱特羅在接受美妝網站New Beauty訪問時，稱這款藥妝店都買得到美膚產品為「神物」。這也是她一直在用的產品，是她日常護膚的首選。

這也難怪凱特羅對這款敏感肌美膚皂情有獨鍾，它不含香料、抗過敏，特別適合敏感肌膚使用。配方中含有保濕及溫和清潔成分，在徹底清潔的同時能保持「水水」的肌膚，使用後觸感柔順光滑。此外，這款美膚皂也曾被華盛頓皮膚科專家艾爾思特（Tina Alster）評為最適合乾性皮膚的洗面皂之一。

消費者也對這款產品讚賞有加。它在亞馬遜上獲得4.8顆星（滿分5顆星）評價，被稱之為「市面上最好的香皂」和「真正極品」。一名網友留言說，她的皮膚超敏感，使用這款香皂完全沒問題。另一位補充說，多芬香皂是她的首選，它真的能洗掉所有東西；她用它來洗臉，皮膚一點也不乾，也不會過敏。

除了這款美膚皂，凱特羅也分享她的另一個肌膚保養秘訣，為了強調重要性，她連說三次「防曬、防曬、防曬」。

而凱特羅也不諱言自己不排斥使用肉毒桿菌、填充物和整形手術。她對「星期日泰晤士報」說，她已經60多歲了，正想盡一切辦法對抗老化。她說，這不僅是虛榮心作祟，她在劇中經常扮演以貌取勝的女人，「這也是一種專業的表現」。

凱特 過敏 目標百貨 亞馬遜 沃爾瑪

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