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錯過Prime Day別太扼腕 4類商品黑五買更划算

編譯徐薏茹／綜合報導
添購電視、電玩、玩具最好耐心等到年底購物季再出手。(美聯社)
添購電視、電玩、玩具最好耐心等到年底購物季再出手。(美聯社)

48小時的亞馬遜(Amazon)「會員優惠日」(Prime Day)已結束，沒有掠回理想戰利品的人不用自怨自艾，多商品反而等到黑色星期五購買更划算。

Prime Day期間亞馬遜自營科技品牌Echo、Fire、Ring、Kindle等系列產品通常會推出40%至60%的折扣；FitBit、蘋果(Apple)、三星(Samsung)等品牌的個人科技設備，如健康智能手環(fitness tracker)、耳機、平板電腦等也能找到不錯的優惠。

但CNBC Select訪問專家指出，若要購買廚房用具、餐具這類商品，不如等到秋季的黑色星期五(Black Friday)及網路星期一(Cyber Monday)，可能獲得更多折扣，而且選擇更多，包含更多種類的品牌與類別及更高的品質。

專家指出，某些商品在黑色星期五及網購周一的折扣要強過亞馬遜會員日。(美聯社)
專家指出，某些商品在黑色星期五及網購周一的折扣要強過亞馬遜會員日。(美聯社)

大型家電、家具：想購買這類商品，勞工節(Labor Day)和黑色星期五通常提供更顯著的促銷優惠，而且再等待一陣子，現金回饋和紅利會更充足。

電視、電玩：除了亞馬遜自家的智慧電視系列Fire TV，專家建議等待黑色星期五再購買其他品牌的電視，通常能獲得更好的優惠。假期購物季也是一年中購買遊戲機與相關周邊產品的最佳時機，通常也能找到最超值的禮包。

玩具最好也等到接近假期購物季時再入手。

黑色星期五 亞馬遜 Black Friday

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