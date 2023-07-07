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53年歷史家居品牌破產…「聖誕樹商店」全國清倉特賣

編譯周芳苑／綜合報導
已有53年歷史的折扣家居用品連鎖店「聖誕樹商店」聲請破產保護，全美所有分店將進行清倉。(Getty Images)
已有53年歷史的折扣家居用品連鎖店「聖誕樹商店」聲請破產保護，全美所有分店將進行清倉。(Getty Images)

聲請破產保護的折扣家居用品零售業者「聖誕樹商店」(Christmas Tree Shops)拖欠破產貸款，將在全美所有店面進行清倉；除非有買主出面收購，現有約70家店面都將關閉。

這家已有53歷史的連鎖零售業者在全美擁有82家店面，5月份聲請破產時計畫關閉少數店面，並預訂8月脫離破產保護；為了進行重整，這家零售業者舉借4500萬元破產貸款，其中包括來自原借貸方約2000萬元，不過，由於該公司收入和流動資產惡化而違約還款，債權人終止貸款。

「聖誕樹商店」律師莫菲(Harold Murphy)表示，大約一個月前，因無法補充貨品導致營收減少、業績下滑，開始陷入困境、拖欠還款。

今年上半年，包括總部位於麻州的「聖誕樹商店」在內的若干零售商都聲請破產。

「聖誕樹商店」老闆薩爾科維茨夫婦(Marc and Pam Salkovitz)2020年向也已聲請破產的家庭用品公司Bed Bath & Beyond買下這家連鎖零售店。

聲請破產的零售業者往往以清算資產畫下句點，例如家居用品連鎖店 Tuesday Morning 先前便表示，將清算所有店面。

破產 零售業 貸款

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