螞蟻大軍入侵 這幾款殺蟻藥最有用

家中出現螞蟻，若用錯誤的方法企圖消滅牠們，可能會讓「入侵者」溜走，且無濟於事。(Getty Images)

沒有人希望家中出現螞蟻，但如果用錯誤的方法企圖消滅牠們，可能會讓「入侵者」溜走，無濟於事；有了「Terro T300滅蟻液」(Terro T300 Liquid Ant Baits)，情況就不一樣了。根據紐約時報 消費網站Wirecutter評鑑，這款滅蟻藥是許多屋主的最愛，因為使用簡單、用途廣泛，能有效、緩慢地釋出藥劑，毒死、消滅所有蟻群。

Terro T300滅蟻液。(取自Amazon網站)

「Terro T300滅蟻液」的活性成分是硼砂(borax)，是種相對安全的化合物，甚至可以作為洗衣粉使用。Terro使用的是透明的誘餌裝置，容易監看成效；Terro的產品在各購物網站上也博得許多消費者的正面評價。在Wirecutter網站編輯所做的小規模測試中，Terro也是他們試過最有效的滅蟻藥。

除了「Terro T300滅蟻液」，Wirecutter網站還推薦一款外型更美觀的滅蟻裝置：「Terro T334多重表面滅蟻液」(Terro T334 Multi-Surface Liquid Ant Baits)。它的大小、外形像顆完美的扁平石頭，褐色與白色的雙面設計，可與周圍環境融為一體。

Terro T334多重表面滅蟻液。(取自Amazon網站)

T334的誘餌含有與T300相同的甜味糖漿，因此整體效果類似；缺點是：不透明的裝置幾乎無法監看，而且價格是T300的兩倍以上。在許多消費者更需要精打細算的現在，能以較低的價格獲得更多的滅蟻裝置，相信會是多數人的聰明選擇。

此外，如果庭院出現火蟻，Wirecutter網站推薦先正達(Syngenta)的「Advion火蟻誘餌」(Advion Fire Ant Bait)。這種顆粒狀的誘餌含有茚蟲威(indoxacarb)殺蟲劑，據一些專家表示，這是處理火蟻最快、最有效的成分。Wirecutter網站建議，可以只用幾湯匙的Advion來處理一整個蟻丘，或將它撒在院子裡，一瓶劑量足夠供方圓一英畝大小的範圍使用。