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網友讚像走在空氣之上 這雙懶人鞋支撐好且防滑

編譯周靜芝 / 綜合報導
抓地力或支撐力是運動鞋或任何其他鞋品質的最重要因素。Getty Images
抓地力或支撐力是運動鞋或任何其他鞋品質的最重要因素。Getty Images

最近計畫購買一雙舒適運動鞋的女性，別錯過這個好機會！亞馬遜購物網站的Doussprt的女款健走鞋，原價60元，折扣後售價為27至50美元（依顏色而定）。加州朗伍德（Longwood）的葛瑞夫醫師（Richard H. Graves）說，這款鞋會讓雙腳「非常高興」，連足科醫生也會對它們豎起大拇指。他說，抓地力或支撐力是運動鞋或任何其他鞋品質的最重要因素，如果要穿上超過幾分鐘的話，而這雙鞋對腳部有很好的支撐。

Doussprt健走鞋採用實心橡膠鞋底和氣墊，為腳部提供了些額外的動力。取自Am...
Doussprt健走鞋採用實心橡膠鞋底和氣墊，為腳部提供了些額外的動力。取自Amazon網站

這款Doussprt健走鞋採用實心橡膠鞋底和氣墊，為腳部提供了些額外的動力，穿洞的足弓有利通風和透氣，也為長時間站立提供了充份的支撐。

這雙鞋在亞馬遜網站贏得36,000多則4.5顆星的評價，粉絲們對它的舒適與強度讚不絕口。彈性設計的鞋口，方便穿脫之外也不須為鞋帶而煩惱，只要把腳伸進去就可上路。

Doussprt健走鞋穿洞的足弓有利通風和透氣。取自Amazon網站
Doussprt健走鞋穿洞的足弓有利通風和透氣。取自Amazon網站

一位消費者留言說，穿上這雙鞋，感覺自己像「走在空氣上」。另一位開心的粉絲寫道，「哇...哇...哇...這雙鞋真棒，它們還防滑」，她說，工作時穿上這雙鞋，不怕在地板滑倒，「我的腳今天很快樂」。

「快樂的腳！」另一位網友說，她愛死了這雙鞋了，她是買來工作時穿，這雙鞋既舒適又有支撐力，每天走上8小時也不累；此外，4呎11吋高的她，穿上這雙鞋還能增高一些。她說，這雙鞋不會磨腳、穿了不會起水泡、沒有鞋帶，真是個完美的組合。

亞馬遜 加州

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