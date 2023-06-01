頭皮乾癢掉屑？這款按摩梳只需7元 13萬人喊讚

頭皮和身體其他皮膚一樣需要照顧與呵護，因為頭皮乾燥，而引起的搔癢、頭皮屑脫落，一直困惱著許多人。取自Amazon網站

穿著深色衣服時，若肩上出現「雪花」片片的頭皮屑，是件讓人超級尷尬的事；因頭皮乾燥，而引起的搔癢、頭皮屑脫落，一直困惱著許多人。

頭皮和身體其他皮膚一樣需要照顧與呵護，一款在亞馬遜 購物網站的Heeta頭皮按摩梳（Scalp Massager），已獲得超過13萬7千人給予五顆星評價，產品宣稱有助於從控制油脂分泌、脫髮到減少頭皮屑，而且現在只需7元就能買到它（原價11-12元）。

Heeta頭皮按摩梳設計很簡單，以柔軟的矽膠梳子附著在符合人體工學的手柄上。產品說明描述，它可在不刮傷頭皮下進行深層清潔，並適用於所有髮質與長度。矽膠梳可防水，洗髮時可用來按摩頭皮，或在頭髮吹乾後做個舒緩的頭皮護理。

這款價格實惠的頭皮按摩梳重量輕，可輕鬆「掌」握又方便攜帶，旅行時也可隨身帶著，有10種不同的顏色可供選擇。使用過的消費者對它愛不釋手，一名網友留言說，它改變了她的生活，不敢相信沒有它還能活下去。

Heeta頭皮按摩梳設計很簡單，以柔軟的矽膠梳子附著在符合人體工學的手柄上，可在不刮傷頭皮下進行深層清潔。取自Amazon網站

頭皮屑不見了

「再見，頭皮屑」，另一位消費者說，她的兒子頭皮屑問題嚴重，嘗試過所有不同種類的洗髮精和藥膏，都未見效。偶然發現了這個產品，使用一次後，頭皮屑便明顯減少；一個星期後，完全擺脫頭皮屑的困擾。

另一位說這款頭皮按摩梳「拯救」了她的頭皮，她表示，她的頭皮在冬天時總是很乾燥，經常在和脫皮、搔癢等症狀「作戰」，這個小按摩梳儼然是她的「救命恩人」，她在洗頭前和洗頭時都用它，現在已經完全擺脫了頭皮屑。

掉髮獲得改善

一位給予Heeta頭皮按摩梳五顆星評價的消費者表示，她的掉髮情況比過去減輕許多，這是她今年購買的最超值商品。她說，她在每三天洗一次頭髮時，好好地按摩頭皮；首先，它感覺很好，其次，在過去兩個月裡，她注意到掉髮少了很多，頭皮乾燥現象也明顯獲得改善。

控油效果佳

一位網友驚喜地留言說：「天啊...我頭皮上的油脂明顯減少了」。她表示，她的頭髮長期飽受出油的困擾，在使用這款頭皮按摩梳後，生活也有了重大改變，頭髮洗完後可以撐得更久，「不須再不停地洗頭了」。