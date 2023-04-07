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這10款車最保值 開5年後轉售還可賣個好價錢

編譯盧炯燊 / 即時報導
有些品牌及型號的汽車，本身可保有更高的折舊價值，轉售時可以取得高價。Getty Images
有些品牌及型號的汽車，本身可保有更高的折舊價值，轉售時可以取得高價。Getty Images

每個消費者都知道新汽車從經銷商處開走，即俗語所說的從落地那一刻開始，價值就要打折，隨著年期愈長折舊愈大，直到進入拆車場完全失去價值。

根據北美二手車行業的標桿性定價雜誌「凱利藍皮書」(Kelley Blue Book)的說法，新車經過5年之後，平均車價只是其原來價值的45%，這意味著今天售價為 4.5萬元的汽車，5年後轉售時平均僅值2萬250元左右，折舊損失2萬4750元。

然而這種傳統觀點，早在新冠疫情期間給顛覆了。疫情期間供應鏈中斷，2020年爆發的汽車芯片嚴重短缺，至今仍然未能有效緩解，大大影響了汽車的生產。在無法找到新車的情況下，消費者轉向二手車，在供求關係下，二手車同樣在高價徘徊。從2020年6月到2021年6月，二手車轉售價格上漲了45%。

此外有些品牌及型號的汽車，本身可保有更高的折舊價值，轉售時可以取得高價，因此購買這類汽車是非常值得。

當然如何決定汽車未來5年後的轉售價值，取決於多種變數，其中就包括上面所提到的供需問題，也有涉及汽車製造商所給予的折扣幅度，又或是某些地區對某類車型的偏好。例如在多雪地區，自然對四輪或全輪驅動車型的需求更大。

「凱利藍皮書」的汽車估價專家，今年再次編制了第21屆年度最佳汽車轉售價值，評估了2023年十大5年後轉售時，最能保持原來價值的汽車品牌及型號，其中豐田汽車是大贏家，多款型號上榜。

其中以豐田北美版的大皮卡坦途(Toyota Tundra)保值最高，5年後平均仍可達原來價格的73.3%。原因是它適合長途旅行，具布多功能性，集合了SUV的越野性能、卡車的載貨能力、以及轎車的舒適性。豐因另一款皮卡車塔科馬(Toyota Tacoma)也滿足載人載貨要求，5年後轉售價可達原來價格的66.0%。

有意在今年購買新車的消費者，不妨參考「凱利藍皮書」的預測︰

排名 型號 5年後轉售價格比率

1. 2023豐田Toyota Tundra 73.3%

2. 2023豐田Toyota Tacoma 66.0%

2. 2023特斯拉Tesla Model X 66.0%

4. 2023福特Ford Bronco 65.4%

5. 2023雪佛蘭Chevrolet Corvette 65.3%

6. 2023豐田Toyota 4Runner 64.4%

7. 2023本田Honda Civic 62.5%

8. 2023福特Ford Maverick 61.7%

9. 2023斯巴魯Subaru Crosstrek 61.0%

9. 2023吉普Jeep Wrangler 61.0%

汽車 豐田 Toyota

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