讀懂目標百貨標籤「數字玄機」 可幫荷包省些錢

解讀目標百貨(Target)標籤上的價格，特別是打折的標籤，可以確保入手的商品是最低價。Getty Images

經常光顧目標百貨 (Target)或沃爾瑪 (Walmart)消費者，想知道如何聰明購物、節省荷包嗎？事實上，每家賣場都有一些值得收藏的省錢「小秘密」，其中之一是解讀標籤上的價格，特別是打折的標籤，可以確保入手的商品是最低價。

多數賣場針對折扣商品的價格有一套標準的數字系統，方便門市追蹤管理。如果能解讀這些數字背後的意義，就可知道是否是買到了最低價。因為最糟的購物經驗莫過於是買了某件商品後，卻發現它隔周就降價了。

如何解讀目標百貨的標籤

雖然有些細微的差別，但一般來說目標百貨的標籤上的價格玄機如下：

．商品價格尾數是.99或.00時，代表這是一般沒有折扣的價格。

．商品價格尾數是.24、.26、.29、.44、.54、.86、.88、.94和.98時，代表這是折扣價，但還不是最終的折扣；意味之後還有降價空間，但要看門市何時將該商品列為庫存；通常在第一次打折後的兩周，會被列為庫存。

．商品價格尾數是.04時，代表這是最後清倉價，不會有更低價了。

賣場打折通常從85折開始，接著是7折、5折、3折和1折，每兩周往下降一級。事實上，從目標百貨清倉區上方的標籤價格，就可以清楚地知道商品的降價周期。

不過這套價格公式也有例外，那就是季節性的商品(例如節日相關商品或季末清倉)，這些商品通常降價的幅度和速度會更快；有些在一、兩周內，會直接從5折起跳，接著3折、甚至1折。目標百貨為了清出貨架，通常不吝提供優惠折扣，消費者只要有耐心，就可撿到便宜。

目標百貨為了清出貨架，通常不吝提供優惠折扣，消費者只要有耐心，就可撿到便宜。Getty Images

目標百貨商品何時打折

知名部落客KrazyCouponLady表示，目標百貨打折的周期為兩個星期，如果看到中意的商品，想知道何時會降價，可以參考以下原則：

．星期一：嬰兒用品、童裝、電子產品，以及辦公設備、禮品包裝和文具。

．星期二：家居裝飾、女裝和家用物品。

．星期三：食品、健康和美容用品、男裝、玩具和園藝用品。

．星期四：內衣、家庭用品、體育用品、鞋子和行李箱。

．星期五：化妝品、珠寶、五金、汽車 和家庭裝修工具。

下次前往目標百貨購物時，記住這些「小秘密」，可以幫你省下不少錢。