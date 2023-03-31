我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

蔡英文結束紐約行 離開下榻飯店

1500萬低收入者面臨白卡危機 這5州明天率先開鍘

到Aldi超市購物 需要先知道的5件事

記者顏伶如／即時報導
德國平價連鎖超市阿爾迪（Aldi）受到消費者高度歡迎。取自Aldi網站
德國平價連鎖超市阿爾迪（Aldi）受到消費者高度歡迎。取自Aldi網站

自營品牌產品及特殊商品通常都比知名超市裡的價格更低，使得德國平價連鎖超市阿爾迪（Aldi）受到消費者高度歡迎。除了食物之外，阿爾迪每周推出的促銷活動，從居家裝飾、蠟燭、應景物件等都有折扣，讓顧客持續上門。不過，就算是定期到阿爾迪購物的老主顧，或許也不清楚某些優惠的存在。

．阿爾迪退貨服務極佳

阿爾迪俗稱「加倍好」(Twice as Nice)的「雙退保證」(double back guarantee)，堪稱所向無敵。折扣與消費訊息網站DealNews.com消費者分析師拉姆霍德(Julie Ramhold)說，阿爾迪不但為消費者更換商品還同時退費，絕大多數其他商店則只為消費者辦理換貨或退費兩者二選一。

舉例來說，大型連鎖超市克羅格(Kroger)接受消費者退貨並且退費，但如果消費者還需要商品，則要另外購買。

抖音(TikTok)用戶Casper Capital在短片中分享指出，只要有收據都可以把不滿意的商品拿到阿爾迪退貨，包括發霉或不新鮮的食物，阿爾迪承諾無條件辦理退貨。

不過，每周推出的非食物類限量特價品「阿爾迪發現」(Aldi Finds)、酒品以及全國品牌則不包括在「雙退保證」當中。

．特定日子有新鮮蔬果及新特價推出

視地點不同，每周三或周日是能找到最多優惠、商品品質也最好的日子。拉姆霍德說，視當地分店運作狀況，下午前往消費可能是最佳時機，因為上午還來不及把促銷新品上架。

．先查看網站再上門採購

每家分店有不同促銷活動，消費者可以先上網查看分店有那些優惠。拉姆霍德說，消費者如果明確知道需要購買什麼，可以在網站上輸入郵遞區號，看看居住地點的分店是否有促銷活動。她說，最好選在一周當中的中間幾天查看網站，因為這個時段剛好補貨完成。

．購買阿爾迪品牌為主

阿爾迪以物美價廉的自營品牌為傲，是消費者採購麵包、新鮮蔬果、冷凍食物、零食、乳製品等家庭必備食材的好地方。雖然阿爾迪也賣知名品牌商品，但零售專家艾爾瓦拉杜(Jeanel Alvarado)說，只挑阿爾迪品牌商品購買，價格比競爭品牌便宜可達一半，而且品質極佳，物超所值。

．如果想要尋找知名品牌，阿爾迪則不是最佳選擇，可能貨色不全或價格頗高

拉姆霍德說，到其他商店夠買知名品牌物品，會比在阿爾迪購買便宜許多，而且阿爾迪知道自營商品甚受消費者歡迎，對於知名品牌商品進貨數量有限。

德國 抖音 分析師

上一則

她用1200元疫情紓困金創業 如今營收上看百萬

延伸閱讀

TikTok太耗電 歐洲最大彈藥廠為烏擴建受阻

TikTok太耗電 歐洲最大彈藥廠為烏擴建受阻
TikTok新挑戰？讀書讀到蠟燭燒光

TikTok新挑戰？讀書讀到蠟燭燒光
精打細算…想省錢就別進這5家美國最貴超市

精打細算…想省錢就別進這5家美國最貴超市
瑞典軍方跟進挪威、法國 公務機禁用TikTok

瑞典軍方跟進挪威、法國 公務機禁用TikTok

熱門新聞

搭機旅行難免有壓力，尤其是長途旅行更可能是一場噩夢。Getty Images

如何有個舒適的長途飛行？資深空服員傳授5秘訣

2023-03-22 10:58
Erewhon 以其極其昂貴的雜貨聞名，像是要價25元的麵包、17元的「Hailey Bieber美肌冰沙」和200元的會員年費。取自Erewhon網站

精打細算…想省錢就別進這5家美國最貴超市

2023-03-28 10:16
好市多的各種熟食商品簡單方便，可快速準備晚餐。Getty Images

好市多資深員工推薦：可快速搞定晚餐的10種食品

2023-03-24 11:10
社會安全局(Social Security Administration，SSA)指出，全美有6600萬民眾每個月領取社安金支票，拜登總統伉儷也包括在內。（Getty Images）

雖然工作 拜登夫婦也領社安金 猜猜多少錢？

2023-03-27 12:30
飲食中攝取大量的魚類，是日本人長壽的原因之一。取自pexels

日本人長壽的秘密 天天吃這5種食物

2023-03-23 10:48
海鮮魚類美味營養，但由於健康和生態問題，須小心選擇。取自Shutterstock

這7類海鮮魚類含汞量低 專家：應該多吃

2023-03-21 10:42

超人氣

更多 >
馬斯克74歲母親曬中國行 感嘆說了一句話

馬斯克74歲母親曬中國行 感嘆說了一句話
川普遭起訴批「最高級別政治迫害」 律師：他會到案

川普遭起訴批「最高級別政治迫害」 律師：他會到案
Zelle轉帳不小心匯錯帳戶 洛縣華人拒不還錢

Zelle轉帳不小心匯錯帳戶 洛縣華人拒不還錢
華人圈「殺熟盤」 4套路博信任 陌生人獻殷勤 都得小心

華人圈「殺熟盤」 4套路博信任 陌生人獻殷勤 都得小心
中國僑胞紐約街頭抗議蔡英文 王丹：連成語都寫錯

中國僑胞紐約街頭抗議蔡英文 王丹：連成語都寫錯