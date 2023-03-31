到Aldi超市購物 需要先知道的5件事

德國平價連鎖超市阿爾迪（Aldi）受到消費者高度歡迎。取自Aldi網站

自營品牌產品及特殊商品通常都比知名超市裡的價格更低，使得德國 平價連鎖超市阿爾迪（Aldi）受到消費者高度歡迎。除了食物之外，阿爾迪每周推出的促銷活動，從居家裝飾、蠟燭、應景物件等都有折扣，讓顧客持續上門。不過，就算是定期到阿爾迪購物的老主顧，或許也不清楚某些優惠的存在。

．阿爾迪退貨服務極佳

阿爾迪俗稱「加倍好」(Twice as Nice)的「雙退保證」(double back guarantee)，堪稱所向無敵。折扣與消費訊息網站DealNews.com消費者分析師 拉姆霍德(Julie Ramhold)說，阿爾迪不但為消費者更換商品還同時退費，絕大多數其他商店則只為消費者辦理換貨或退費兩者二選一。

舉例來說，大型連鎖超市克羅格(Kroger)接受消費者退貨並且退費，但如果消費者還需要商品，則要另外購買。

抖音 (TikTok)用戶Casper Capital在短片中分享指出，只要有收據都可以把不滿意的商品拿到阿爾迪退貨，包括發霉或不新鮮的食物，阿爾迪承諾無條件辦理退貨。

不過，每周推出的非食物類限量特價品「阿爾迪發現」(Aldi Finds)、酒品以及全國品牌則不包括在「雙退保證」當中。

．特定日子有新鮮蔬果及新特價推出

視地點不同，每周三或周日是能找到最多優惠、商品品質也最好的日子。拉姆霍德說，視當地分店運作狀況，下午前往消費可能是最佳時機，因為上午還來不及把促銷新品上架。

．先查看網站再上門採購

每家分店有不同促銷活動，消費者可以先上網查看分店有那些優惠。拉姆霍德說，消費者如果明確知道需要購買什麼，可以在網站上輸入郵遞區號，看看居住地點的分店是否有促銷活動。她說，最好選在一周當中的中間幾天查看網站，因為這個時段剛好補貨完成。

．購買阿爾迪品牌為主

阿爾迪以物美價廉的自營品牌為傲，是消費者採購麵包、新鮮蔬果、冷凍食物、零食、乳製品等家庭必備食材的好地方。雖然阿爾迪也賣知名品牌商品，但零售專家艾爾瓦拉杜(Jeanel Alvarado)說，只挑阿爾迪品牌商品購買，價格比競爭品牌便宜可達一半，而且品質極佳，物超所值。

．如果想要尋找知名品牌，阿爾迪則不是最佳選擇，可能貨色不全或價格頗高

拉姆霍德說，到其他商店夠買知名品牌物品，會比在阿爾迪購買便宜許多，而且阿爾迪知道自營商品甚受消費者歡迎，對於知名品牌商品進貨數量有限。