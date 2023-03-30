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想要一覺到天亮？試試今年獲推薦的5款枕頭

記者張聲肇 / 即時報導
一覺到天亮或睡眠遭打斷，枕頭扮演不小的角色，所以選對枕頭很重要。取自pexels
一覺到天亮或睡眠遭打斷，枕頭扮演不小的角色，所以選對枕頭很重要。取自pexels

一覺到天亮或睡眠遭打斷，枕頭扮演不小的角色，所以選對枕頭很重要。但有人喜歡偏一頭睡，有人喜歡會「自動調溫」的枕頭，市面上買得到的枕頭成百上千種，從何挑起？今年最獲推薦的五種，介紹給讀者參考：

庫普「原裝高枕」（Coop Home Goods Original Loft P...
庫普「原裝高枕」（Coop Home Goods Original Loft Pillow）。取自Coop網站

一、庫普家庭用品店出品的「原裝高枕」（Coop Home Goods Original Loft Pillow）

「管家達人」(Good Housekeeping)網站形容它是「軟硬適中，平衡得很理想」的枕頭，質材混合記憶泡泡棉和細纖維塊，放在後腦袋下的感覺「出奇的穩當、柔軟又舒服。」

降落傘牌絨毛枕（Parachute Down Pillow）。取自Parachu...
降落傘牌絨毛枕（Parachute Down Pillow）。取自Parachute網站

二、降落傘牌絨毛枕（Parachute Down Pillow）

CNN報導說，降落傘牌鵝絨枕柔軟彈性又通風，睡再多次、洗再多次，都不會「結塊。」有軟、中、硬三種硬度供消費者選擇。



貝克漢豪華凝膠枕頭（Beckham Hotel Collection Gel P...
貝克漢豪華凝膠枕頭（Beckham Hotel Collection Gel Pillow）。取自Amazon網站

三、貝克漢豪華凝膠枕頭（Beckham Hotel Collection Gel Pillow）

根據商業內幕雜誌（Business Insider）的評比，這個「大飯店級」枕頭彈性透氣的特性大於穩住頭部，很適合仰臥、趴睡或側睡者，也適合晚上喜歡抱、折或堆疊枕頭的人。

卡斯柏原版睡枕（Casper Original Sleep Pillow）。取自...
卡斯柏原版睡枕（Casper Original Sleep Pillow）。取自Casper網站

四、卡斯柏原版睡枕（Casper Original Sleep Pillow）

湯姆消費指南網站（Tom's Guide）說，卡斯柏各類枕頭中，最受歡迎的原版睡枕「外層柔軟，內層彈性，不管哪一種睡姿都會讓你感到很舒服，很穩妥。還有，這兩層都能用洗衣機洗，乾衣機乾，要保新、保形，都輕而易舉。」

雷拉卡波枕（Layla Kapok Pillow）。取自layla網站
雷拉卡波枕（Layla Kapok Pillow）。取自layla網站

五、雷拉卡波枕（Layla Kapok Pillow）

HGTV說雷拉卡波枕混合「反應記憶泡棉和天然的、低過敏原的卡波質材，睡起來有身處雲端無可匹敵的輕飄飄的感絕，同時還可調節體溫。」HGTV把它選為2023年最佳涼枕。

雲端 過敏

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