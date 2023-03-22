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想避開化學物質 「消費者報導」推薦這5款平底鍋

世界新聞網 周靜芝 / 即時報導
不沾鍋的銷售量大大超過所有其他類型鍋子，們使用方便、容易清洗，而且價格合理；但值得擔心的是化學材質塗層的安全性。取自Amazon網站
不沾鍋的銷售量大大超過所有其他類型鍋子，們使用方便、容易清洗，而且價格合理；但值得擔心的是化學材質塗層的安全性。取自Amazon網站

不沾鍋的銷售量大大超過所有其他類型鍋子，這點並不令人意外，它們使用方便、容易清洗，而且價格合理。缺點是，不沾鍋的塗層無法持久，多數不沾鍋必須每隔幾年更換一次，製造了更多廢棄物。

近年來，隨著消費意識的提高，一些不沾鍋塗層的成分也更令人擔心。例如PTFE、PFOA和PFAS這樣的縮寫，讓人看了眼花撩亂，消費者很難判斷所購買的平底鍋不沾塗層中含有什麼成分。為了弄清這個問題，「消費者報導」最近測試了三種暢銷不沾鍋的塗層，結果令人驚訝，也對不沾鍋的安全性再度打了一個大問號。

如果不想使用不沾鍋，是可以找到一些好的鑄鐵、碳鋼和不銹鋼鍋作為替代品，以下這些產品，在「消費者報導」的鍋具測試中表現良好，都不含PTFE(鐵氟龍)不沾塗層；其中一個頂級的不沾鍋，表面為陶瓷塗層，安全性較高。

1. GreenPan Reserve陶瓷不沾鍋

GreenPan Reserve陶瓷不沾鍋。取自Amazon網站
GreenPan Reserve陶瓷不沾鍋。取自Amazon網站

GreenPan Reserve是「消費者報導」評價最高的不沾鍋，表面塗層為陶瓷成分。每組包含10英寸和8英寸兩種大小。測試發現，煎荷包蛋時，蛋很容易從鍋裡一個接一個地滑出，鍋內不會殘留任何東西，傳熱的均勻性也值得稱道。這款不沾鍋的塗層也在耐久性測試中表現良好，測試時用鋼絲絨擦拭了2000次，才讓表面磨損。

亞馬遜網站售價 $79.99

2. Made In Cookware不銹鋼鍋

Made In Cookware不銹鋼鍋。取自Made In Cookware網...
Made In Cookware不銹鋼鍋。取自Made In Cookware網站

Made In炊具在網上可以成組或單個的方式出售，這款10英寸的炒鍋給測試者留下了深刻的印象，它在傳熱均勻上，獲得了優秀的評價，而且易於清洗。手柄很結實，在煎蛋或煎餅時可以保持涼爽的觸感。

Make In Cookware網站售價 $89.00

3. Tramontina 80131/066DS琺瑯鑄鐵鍋

Tramontina 80131/066DS琺瑯鑄鐵鍋。取自Amazon網站
Tramontina 80131/066DS琺瑯鑄鐵鍋。取自Amazon網站

這款鑄鐵平底鍋在煎和烤兩項任務上表現出色。「消費者報導」在測試中，煎了一塊紐約牛排和干貝，還烘烤了玉米餅，都獲得非常好的評價，與「消費者報告」測試過的多數頂級鑄鐵鍋相當。清洗時也表現出色，獲得這類型鍋的最高分。

亞馬遜網站售價 $50.79

4. Lodge Pre-seasoned鑄鐵鍋

Lodge Pre-seasoned鑄鐵鍋。取自Abt Electronics網...
Lodge Pre-seasoned鑄鐵鍋。取自Abt Electronics網站

鑄鐵鍋具有多種功能，適合烹煮各類菜餚，從煎餅到燉一鍋晚餐等。在「消費者報導」的測試中，Lodge無塗層鑄鐵鍋在烤牛排和煎烤食物方面都獲得優秀的評價。已先開鍋(seasoned)的這款鑄鐵鍋表層已有一層薄薄的油，如果保持這種狀態，可以持續使用好幾代。開鍋後，也讓它清洗起來更加容易。

Abt Electronics網站售價 $24.90

5. Matfer Bourgeat黑色碳鋼鍋

Matfer Bourgeat黑色碳鋼鍋。取自Amazon網站
Matfer Bourgeat黑色碳鋼鍋。取自Amazon網站

碳鋼鍋和鑄鐵鍋一樣，可以從爐灶直接移到烤箱，然後再移回來。Matfer Bourgeat黑色碳鋼鍋就是一個很好的例子。它加熱均勻，能很好地烘烤食物(例如干貝)，在「消費者報告」的測試中獲得了優秀評級。這款碳鋼鍋在烹飪後，也很容易清洗，在清潔方面同樣獲得了極高的評價。

亞馬遜網站售價 $64.99

亞馬遜

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