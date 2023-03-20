春天正是打理庭院時候 亞馬遜推出園藝用品特賣

春天到了，正是園藝愛好者摩拳擦掌播種、打理花草植物、裝點景觀的時候。取自pexesl

春天到了，園藝愛好者摩拳擦掌播種、打理花草植物、裝點景觀，網路零售業者亞馬遜 (Amazon )趁勢祭出園藝用品特賣，從種子、盆栽到園藝工具，樣樣令人心動。

植物和肥料

Garden Pack綜合蔬菜 種子(20包裝，10.99美元) 。有各式常見蔬菜種子，包括番茄、夏南瓜(zucchini，或譯西葫蘆)、胡蘿蔔等等，一口氣買比分別買便宜一半。

Costa Farms琴葉榕(Fiddle Leaf Fig Tree，69.04美元)。四種尺寸，可視空間大小選擇。

Costa Farms發財樹( Money Tree，50.76美元)。可帶來財運而且好照顧。

Osmocote智慧型肥料(Smart-Release Plant Food，20.5美元)。釋放緩慢，每年只能施肥兩次，室內室外皆適用。

園藝工具類

CHRYZTAL不鏽鋼園藝工具組(29.98美元)。包括一大一小水泥抹子、中耕機、手耙、除草機和修枝剪，可全部放入可攜式帆布提袋。

POTEY三件式陶土花盆(19.59美元)。光滑陶土花盆有三種尺寸，有排水孔、附一個碟子，只要定期澆水即可輕易養活植物。

Walensee手動耕作機(27.99 美元)。可不費力鬆土、除草，鋼結構經久耐用，不生鏽。

SuperHandy二合一除草機Walk Behind Scarifier (139.99美元)。結合除草、鬆土功能，可利用調節板調整耙深。

Martha Stewart擺動式金屬灑水器(15.92 美元)。堅固耐用，灑水範圍達3600 平方呎，還可設定噴霧模式。

Fiskars手工園藝耙(7.99 美元)。小巧耙子很管用，即使只種幾朵小花也能派上用場。目前折扣超過 60%。

Karcher電動高壓清洗機(Electric Pressure Washer 167.98美元)。有三種噴嘴，可輕鬆設定，將院子甲板和地面徹底清理乾淨。

Emsco高床種植箱(Raised Bed Grow Box，39.98 美元)。這款凸起的花床可自動澆水，有多種顏色選擇。

Mr. Stacky五層式花盆(29.86 美元)。用這種多層花盆堆疊種植可節省用水和空間，而且從上面澆水可避免水量過多、根不腐爛。

Greenworks無線手推式割草機(Cordless Push Lawn Mower，297美元)。被評為 Good Housekeeping 2023 年最佳割草機之一，電池供電，具有許多高端功能、價格不貴。

DEWALT強力吹葉機(Leaf Blower，193.95 美元)。這款20伏吹葉機力道強且易操作，可讓草坪花園保持清爽無落葉。

庭園裝配

ABCCANOPY彈出式涼亭(179.95 美元)。組裝容易，在空曠院子裡隔出用餐區和休息區，可遮陽、防蚊蟲。

Amazon Aware相思木搖椅 (124.99 美元)。設計簡單，為庭院增添質樸氛圍。