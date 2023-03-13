這6種清潔劑 讓家中不銹鋼廚具永保光亮如新

不銹鋼廚具或家電需要經常維護，才能讓表面不留下斑點和污漬。Getty Images

廚房有不銹鋼廚具或家電的人都知道，它們需要經常維護，才能讓表面不留下斑點和污漬。不銹鋼冰箱、洗碗機和水槽，雖然很容易沾上手指油污或水漬，但一旦清理乾淨，它們鏡面般的光澤會讓人覺得一切辛苦都是值得的。

市售許多不銹鋼清潔劑是將金屬表面恢復如新的最簡單方法，雖然萬能型清潔劑可以快速清潔不銹鋼表面，但使用專用的清洗劑，可以在維護後的一段時間內保持無汙點的光澤表面，直到清潔劑的塗層完全褪去。另外，因為不銹鋼很容易被刮傷，所以千萬不要使用有研磨功能的清潔工具，例如鋼絲球。

為了發揮不銹鋼清潔劑的最大功用，正確的使用方式也很重要。首先，用超細纖維清潔布撣掉不銹鋼表面上的灰塵，再塗抹一點你不銹鋼專用清潔劑，並順著紋理擦拭。以下是幾種可以有效清潔不銹鋼廚具或家電的清潔劑與方法：

威曼不銹鋼清潔組，$23.98。取自Amazon網站

1) 威曼不銹鋼清潔組

威曼不銹鋼清潔組(Weiman Stainless Steel Wipes)提供了一般清潔不銹鋼時所需要的深層處理。這款不銹鋼噴霧清潔劑可以輕鬆地擦去烹飪殘留物和水漬，而不需要在事後抹去擦拭的痕跡。它還能形成具保護作用的拋光層，可以更長時間對抗污垢。

三件裝的組合包括一罐可快速清除污漬的濕巾、一塊超細纖維擦布。這塊布曾因創新的雙面設計而獲得美國好管家協會認證，可以用一面來清潔，另一面用來擦亮表面。

這款商品被Best Products網站評為整體表現最佳的不銹鋼清潔劑，因為將各種工具組合在一起，以合理的價格卻能產生極大的清潔效力。

Bar Keepers Friend軟性清潔劑，$19.95。取自Amazon網站

2) Bar Keepers Friend軟性清潔劑

為了除去頑固的斑點，Bar Keepers Friend軟性清潔劑(soft cleanser)是一款好用的不銹鋼清潔劑，可以經常使用這種不會磨損表面的草酸(oxalic acid)清潔劑，來擦拭不銹鋼水槽或浴室金屬裝置。使用時讓黏稠的清潔膏在容易變色的地方停留幾分鐘，可有助於輕鬆除去頑垢。

Best Products網站建議，在使用這款清潔劑時戴上手套，因為它可能對敏感的皮膚有刺激性。此外，確保事後沖洗手套表面並擦乾，以去除殘留清潔劑。

不銹鋼清潔和拋光劑，$19.95。取自Amazon網站

3）不銹鋼清潔和拋光劑

不銹鋼廚具是廚房的生力軍，可用這款不銹鋼清潔拋光劑(Stainless Steel Cleanser & Polish)好好來保養它們。在亞馬遜 網站上有數以千計的消費者評論和近五顆星的評價；此外，附帶的超細纖維布可以擦拭所有的金屬表面。

這款商品也是Best Products網站編輯娜瑞內(Elisabeth Narine)的首選，她表示，這款植物性配方不僅能徹底去除那些惱人的指紋和污跡，而且含有薰衣草精油，聞起來清新舒爽。

3M不銹鋼清潔和拋光劑，$26.88。取自Amazon網站

4) 3M不銹鋼清潔和拋光劑

廚房裡所有閃閃發亮的金屬表面，都可以用3M的這款不銹鋼清潔劑來讓它保持如新狀態，此外它對鋁和鉻製金屬產品也有效。使用後可以幫助不銹鋼微波爐、垃圾桶、烤箱、抽油煙機呈現出鏡面般的效果。

消費者欣賞這款清潔劑只需很少的量就能發揮作用，而且能產生非油性的塗層，增強金屬光澤。一位消費者留言說，他對這款產品印象深刻，三天前噴了它，完全沒有看到任何指紋。

Bon Ami無刮痕清潔粉(2罐裝)，$9.17。取自Amazon網站

5) Bon Ami無刮痕清潔粉(2罐裝)

Bon Ami是一款粉狀清潔劑，可用於多種不同的表面，同時也是低過敏 性的清潔產品，沒有添加任何刺激性化學物質。該產品甚至獲得美國環境工作組織(Environmental Working Group)的A級評等。

使用時先將它灑在濕布上，然後以打圓圈的方式塗抹在廚具或電器的表面，如此的效果最佳。當污垢消失後，再順著紋理擦拭，便可讓表面的光澤更加均勻。

Heinz純天然白醋，$5.12。取自Amazon網站

6) Heinz純天然白醋

醋是另一種多用途的神奇產品，可以用來清潔窗戶和浴室的瓷磚、去除微波爐內部的污漬，甚至可以讓不銹鋼表面變得更光亮。Heinz這款1加侖裝的產品，方便用水稀釋，然後分裝到噴霧瓶中，放在家裡各處使用。

清潔不銹鋼廚具時，只需用白醋噴灑，並順著紋理擦拭，便可去除任何污漬或斑點，之後再用沾水的布擦拭，便可使表面更加光亮。