想擁有整潔的家是一場馬拉松 少不了這些收納工具

擁有一個乾淨整潔的家，先從選購一些收納工具開始。取自pexels

擁有一個乾淨整潔的家，比較像是一場馬拉松 ，而不是短跑。與其試圖一次打掃好整個房子，不如專注於更容易實現的目標，例如一次整理一部分。也許可以從整理淩亂的書架開始，或者嘗試一直在抖音 (TikTok)看到家事達人分享的整理經驗談。

幸好整理家裡必須的物件，從讓儲藏室有條不紊的食品容器，到放置玩具的儲存箱，都可以在亞馬遜 購物網站找到平價優質的產品。如果雜亂的抽屜是你的弱點，亞馬遜也有為塑膠袋、衣物到餐具而設計的抽屜整理盒；或者用獲得許多消費者好評的塑膠箱，讓冰箱變得井然有序。現在，就開始動手吧！

冰箱可堆疊容器。取自Amazon網站

看過抖音上那些分享整理冰箱小秘訣的影片嗎？如果你也夢想擁有一個井井有條的冰箱，你也需要一套這樣的可堆疊的容器。它是由透明防碎塑膠製成，能夠輕鬆地看到裡面放置的東西。

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鞋櫃。取自Amazon網站

把佔用屋子入口處的那堆鞋子，換上這個時尚商品吧，它可以把鞋子或小提包藏在視線之外，並不再讓它們招灰塵。若把這個鞋櫃放在前門旁，還可以把郵件或鑰匙盤放在上面，方便取用。

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塑膠袋整理盒。取自Amazon網站

抖音用戶The Minimalist Mom曾在影片中展示了這個整理盒可以收納多少塑膠袋，讓抽屜變整潔外，還節省了不少空間。

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外拉式櫥櫃整理架。取自Amazon網站

有了這個兩層的儲存架，可以節省在水槽下尋找清潔用品的時間。只要把它從廚房水槽或盥洗盆下面拉出來，就可以輕鬆找到所需要的東西。

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雙重垃圾、回收桶。取自Amazon網站

垃圾與回收物分離的雙重垃圾桶，可以讓更容易出處理家中的廢棄物。此外，垃圾桶的蓋子上還有一個空氣過濾器，可以讓氣味不會飄散出來。

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可拆解的有蓋儲物箱。取自Amazon網站

與一般塑膠儲物箱不同的是，這個儲物箱可以被拆解，放在衣櫃或行李箱內可以節省空間，需要使用時再將它拼起來。

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內衣抽屜整理盒。取自Amazon網站

可放襪子、內衣和T恤的整理盒，能有助於保持抽屜內的整齊，可以輕鬆找到最喜歡的內衣，節省早上準備的時間。由於有小隔間，也可用來放置兒童衣物和配飾。

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10個裝小儲物箱。取自Amazon網站

每個容量1.32夸脫的儲物箱可以用來收納小物品，例如很容易丟失或佔據抽屜的圖釘、珠子或樂高積木。這款儲物箱蓋有夾子可扣緊，可輕鬆地將它們堆起來，存放在櫥櫃內或桌上。

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具收納功能的電腦螢幕架。取自Amazon網站

透過這款兼具收納功能的電腦螢幕架，可清除桌面上的雜物，將辦公用品整齊地收納起來，創造一個乾淨的工作空間；不僅能讓這些物品觸手可及，還能抬高螢幕，防止電腦工作者駝背。

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懸浮木製置物架。取自Amazon網站

在牆面上增設儲物架，可使空間顯得更大。懸浮的木製置物架子可以擺在任何空間、放置任何物品，從臥室裡的書到浴室盥洗臺上的護膚、洗漱用品。

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