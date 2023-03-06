我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

間諜氣球後續：加州科技公司與遭制裁中企關係密切

FBI：4名美國公民開車進入墨西哥 便遭持槍歹徒綁架

好枕頭讓你夜夜好眠 這一款現在正打折

世界新聞網 周靜芝 / 即時報導
好的枕頭讓你醒來時不會有頸部或肩部痠痛的困擾。取自Amazon網站
好的枕頭讓你醒來時不會有頸部或肩部痠痛的困擾。取自Amazon網站

多數人準備上床睡覺時都有自己的癖好，無論是喜歡在晚上聽音樂，還是在舒適的床單上做點伸展動作。無論是做什麼，都需要一組枕頭。

如果需要他人推薦，亞馬遜網站的Viewstar雙人枕頭，獲得成千上萬名消費者的好評，而且目前正在打折。這組枕頭塞滿了仿羽絨(down-alternative)填充物，質感超級柔軟、舒適，睡覺時可以把頭整個包覆住，為頭頸部提供足夠支撐，使脊椎整夜保持放鬆。此外，透氣的聚酯纖維能保持枕頭彈性，不需要在半夜醒來將它們拍打成原來的形狀。

每個枕頭都搭配了絲般光滑、透氣的枕套，不含有害物質。由於縫線結實，枕頭很耐用，不必擔心填充物會外漏。此外，枕頭變髒時，可以扔進洗衣機和烘乾機清洗。有幾種尺寸可供選擇，包括標準和特大，每種尺寸都有兩個枕頭。

在亞馬遜購買Viewstar2個裝枕頭，現在每個只需19.5美元。取自Amazo...
在亞馬遜購買Viewstar2個裝枕頭，現在每個只需19.5美元。取自Amazon網站

Viewstar枕頭頗受消費者喜愛，已在亞馬遜網站獲得超過28,000名消費者的高度評價。網友稱這些枕頭是他們會購買的「唯一品牌」，不少人讚賞它蓬鬆、支撐力強。一名網友說，他已經買了三對，家人也都很喜歡它們；而另一名網友則欣喜地說，她和兒子甚至在旅行時也帶著這組枕頭，由此可以看出他們有多喜愛它了。

第三名網友稱它們是「你唯一需要的枕頭」，並說，這組枕頭真是太好了，晚上醒來時不會有頸部或肩部痠痛的困擾。

現在前往亞馬遜購買Viewstar2個裝枕頭，每個只需19.5美元(實際價格以網站為準)。

亞馬遜

上一則

235個壓扁紅色塑膠杯化身雕塑 省思對環境影響

下一則

想要補充保健食品 營養專家：這6種足夠了

延伸閱讀

25公分「大鵰」破案 亞當德莫斯：道具啦

25公分「大鵰」破案 亞當德莫斯：道具啦
轉頭向左常昏倒 疑弓箭手症候群作祟

轉頭向左常昏倒 疑弓箭手症候群作祟
iPhone 15渲染圖曝光 Pro Max恐成「歷代最厚」

iPhone 15渲染圖曝光 Pro Max恐成「歷代最厚」
這15個英國王室鍾愛品牌 現在亞馬遜都買得到

這15個英國王室鍾愛品牌 現在亞馬遜都買得到

熱門新聞

好市多會員對該賣場美食街最近嘗試推出的高價牛肉明治，紛紛留言抨擊。Getty Images

好市多「高價」牛肉三明治試水溫 網友炸鍋了

2023-02-27 11:11
養狗能帶給飼主不少好處，例如減輕社會孤立感、降低憂鬱情緒等。取自pexels

養狗作伴好處多…但這3種大型犬 專家不建議

2023-02-28 11:12
由於肉類仍然是多數美國人飲食的核心，在哪裡購買就很重要了。取自Shutterstock

肉類上哪買才吃得安心 這8家賣場是好選擇

2023-03-01 10:50
如果白開水對你失去吸引力，檸檬水可以成為很好的補水方案。取自Shutterstock

每天平均喝10杯檸檬水 30天後她身體有這些改變

2023-03-01 11:41
保持財務紀律及採取謹慎的退休儲蓄方法，將為退休人士提供更好的生活。取自pexels

專家建議減少這5項開銷 可延長退休儲蓄

2023-02-28 10:56
一名日本的餐廳主廚在推特發文，分享保存高麗菜的妙招。圖為示意圖。（ingimage）

高麗菜很快就爛？主廚曝1保鮮妙招：放1個月口感仍清脆

2023-03-01 19:00

超人氣

更多 >
間諜氣球後 美懷疑這個巨無霸設施是中國的特洛伊木馬

間諜氣球後 美懷疑這個巨無霸設施是中國的特洛伊木馬
杭州男衝蘋果店高喊「加油華為」真相好尷尬

杭州男衝蘋果店高喊「加油華為」真相好尷尬
中國釋出對台政策新風向 未提不放棄武力

中國釋出對台政策新風向 未提不放棄武力
蔥油餅老闆娘搓鈔風波 名醫批：很糟糕的公審與爆料文化

蔥油餅老闆娘搓鈔風波 名醫批：很糟糕的公審與爆料文化
糖尿病新藥問世 治療指南更新 也治患者心腎臟及肥胖

糖尿病新藥問世 治療指南更新 也治患者心腎臟及肥胖