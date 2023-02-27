我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美能源部：新冠恐源自中國實驗室 情報機構尚無共識

每年學費逾6萬 全美20所最貴大學 5所在紐約

打掃無死角 電動旋轉清潔刷省時又省力

世界新聞網 周靜芝 / 即時報導
電動旋轉清潔刷讓打掃廚房、浴室等勞力活變得更輕鬆，同時還能節省寶貴的時間和精力。取自Amazon網站
電動旋轉清潔刷讓打掃廚房、浴室等勞力活變得更輕鬆，同時還能節省寶貴的時間和精力。取自Amazon網站

說到打掃家裡，每個人都巴不得有任何可以讓這項勞力活變得更輕鬆的產品，同時還能在打掃過程中節省寶貴的時間和精力。相信每個人都承認，要保持廚房和浴室的整潔，是一項真正的挑戰，而這也正是目前一款電動旋轉清潔刷如此吸引人的原因。

Bomves Store 電動旋轉清潔刷(Electric Spin Scrubber)是一款防水、無線、不銹鋼清潔刷，可以有助於輕鬆、高效率地處理浴室和廚房的每個表面。內載強力電池，只需幾個小時即可充電完成，並可連續工作90分鐘。

這款電動旋轉清潔刷可切換低速、高速兩種不同速度，手柄也有三種長度可供調節，可以滿足每個人的需求，觸及那些平日難以清潔的死角。

更重要的是，清潔刷配有8個可更換的刷頭（包括羊毛布、海綿和尖頭刷），可用於清潔玻璃、瓷磚、木材和家中大多數器具的表面（甚至可用來洗車），基本上幾乎任何地方，都可輕鬆去除污漬和污垢。

電動旋轉清潔刷配備有8個可更換的刷頭外，還有一個電池充電器和掛鉤，在不使用時可將...
電動旋轉清潔刷配備有8個可更換的刷頭外，還有一個電池充電器和掛鉤，在不使用時可將工具掛在牆上。取自Amazon網站

除了配備有8個可更換的刷頭外，還有一個電池充電器和掛鉤，在不使用時可將工具掛在牆上。不過，更棒的是，整組產品只需55美元。

許多亞馬遜的購物者對這款電動清潔刷留下好評：「它用在清潔任何東西都非常出色」，他並補充說，電力也太強了，自從使用這款清潔刷後，再也不會感到背部或手臂酸痛了。

另一位消費者寫道，該設備「讓清潔變得輕而易舉」，當用它來清潔淋浴間時，它徹底清除了頑固的污漬，並且出奇地快速和簡單。他補充說，這絕對比趴在地上用力擦洗更好用！」

最後一位網友說，這款清潔刷適合所有的清潔需求，他們用它來清潔瓷磚地板和淋浴間。他說，他家的地板從來沒有這麼乾淨過。

購買 Bomves Store電動旋轉清潔刷，可讓家中閃閃發亮，並為自己省下一些力氣，這款方便的工具目前只需55美元。

亞馬遜

上一則

財富是隨時間累積起來的 專家推薦耐心理財8步驟

延伸閱讀

鋰電池充電 專家建議在室外

鋰電池充電 專家建議在室外
中國鋰價三個月跌29% 歐美僅挫10% 反映供應鏈分化

中國鋰價三個月跌29% 歐美僅挫10% 反映供應鏈分化
中國鋰價三個月跌掉30% 但歐美沒那麼糟 反映供應鏈分化

中國鋰價三個月跌掉30% 但歐美沒那麼糟 反映供應鏈分化
見證歷史 休士頓百年雜貨店 內裝翻新變高檔公寓

見證歷史 休士頓百年雜貨店 內裝翻新變高檔公寓

熱門新聞

好市多的科克蘭冷萃咖啡因罐內「存在異物污染的潛在風險」近日被召回。取自Shutterstock

在好市多買了科克蘭冷萃咖啡？快去退貨取回退款

2023-02-24 10:05
即使是好市多也擋不住通膨壓力，雞蛋、奶油和培根等價格也隨之飛漲。取自Shutterstock

好市多冷凍櫃內 值得推薦的10款食品

2023-02-23 11:24
仿蟹肉裡找不到多少真正的蟹肉，甚至連任何貝類成分都沒有。取自Shutterstock

那些我們吃下肚的「假食物」 都是用甚麼做的？

2023-02-21 11:08
一旦決定搬家與孩子同住，請記住他們已經有了自己的作息時間表。取自pexels

退休後住哪裡？最常幻滅的3個美夢

2023-02-23 11:42
雖然好市多人氣更勝一籌，但是有些商品在山姆俱樂部買反而更划算。取自Shutterstock、Getty Images

這8種商品 在山姆俱樂部買比好市多更划算

2023-02-20 10:51
哪些食物該放冰箱，哪些食物不宜，專家說各有不同原因。取自pexels

哪些食物一定要放冰箱、哪些不要 專家說為什麼

2023-02-21 11:33

超人氣

更多 >
蔡天鳳頭顱有硬物造成的洞疑致命傷 警再拘前公公情婦

蔡天鳳頭顱有硬物造成的洞疑致命傷 警再拘前公公情婦
1400萬人明年恐失白卡 怎麼辦？美聯社列5須知

1400萬人明年恐失白卡 怎麼辦？美聯社列5須知
美國出手制裁援俄 將5家中國企業列入實體清單

美國出手制裁援俄 將5家中國企業列入實體清單
租霸賴賬12萬 惡法保護 金山華人房東絕食抗議

租霸賴賬12萬 惡法保護 金山華人房東絕食抗議
每年學費逾6萬 全美20所最貴大學 5所在紐約

每年學費逾6萬 全美20所最貴大學 5所在紐約