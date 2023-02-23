好市多冷凍櫃內 值得推薦的10款食品

即使是好市多也擋不住通膨壓力，雞蛋、奶油和培根等價格也隨之飛漲。取自Shutterstock

沒有什麼東西不受通貨膨脹影響，即使是好市多 (Costco)。隨著食品成本在2023年大幅上漲，雞蛋、奶油和培根等價格也隨之飛漲，讓好市多的粉絲十分懊惱，甚至會員的費用也可能很快便上漲。這會阻止持卡會員的續訂意願嗎？恐怕不見得，因為抱怨歸抱怨，但購買優惠商品的誘惑仍然讓人無法拒絕。.

儘管如此，即使是好市多最忠實的粉絲也知道，很難預知在每次前往附近賣場時會找到哪些食物，因為貨架商品經常在變化。可以確定的是，目前在好市多的冷凍食品櫃內，可以找到以下這10種值得推薦的商品。

1.東海岸海鮮龍蝦捲(East Coast Seafood Lobster Rolls)

東海岸海鮮龍蝦捲。取自Costco Food Database網站

不用等到夏天，現在就可以享用豐盛的奶油龍蝦捲。IG網友costcohiddengems上個月在好市多冷凍區發現了這款DIY食品，售價42.99美元。內容包括製作四個龍蝦捲所需的一切：龍蝦肉、奶油蛋捲、香料包和龍蝦奶油。「看起來很貴，但龍蝦捲在餐廳的價格通常為24至40美元，相比之下還不錯」。另一位網友說，他很好奇，就馬上嘗試了！雖然貴了一點，但有很多龍蝦肉，麵包更是完美。（本周在紐約布魯克林 的好市多，同樣的包裝售價39.99美元）

2.Heggies早餐披薩(Breakfast Pizza)

Heggies早餐披薩。取自Heggies Pizza網站

不用懷疑，早餐時可以吃披薩，而且這不是剩菜。來自明尼蘇達州的Heggies Pizza 的早餐披薩配有鄉村臘腸、培根、炒雞蛋、綠蔥、切達乾酪、馬蘇里拉乳酪和肉汁。一包兩個、售價15.99美元的披薩最近引起了IG網友costcohotfinds的注意，他表示，在密西根的好市多買了這項商品，一回到家就把它放進烤箱裡烤了，外皮又香又脆，非常好吃。這則貼文獲得超過10,000個讚。另一位辛辛那堤的網友說，在當地好市多也看到了冷凍披薩，「今天早上剛吃過，好吃！」。

3.Tattooed Chef蔬菜撈麵(Vegetable Lo Mein)

Tattooed Chef蔬菜撈麵。取自Shutterstock

晚餐想要換個新的口味嗎？Reddit網站的一位用戶以11.99美元的價格找到了 Tattooed Chef的蔬菜撈麵。根據包裝上的描述，包括白花椰菜麵條、綠花椰菜、胡蘿蔔、紅甜椒、蘑菇和甜豌豆，浸泡在濃郁的蒜頭和薑汁中。雖然無法在好市多網站上找到這款食品，可以看看是否可以在附近賣場找得到它。





4.科克蘭有機綠花椰菜(Kirkland Signature Organic Broccoli Florets)

科克蘭有機綠花椰菜。取自Costco網站

好市多的美妙之處在於可以大量購買任何東西——甚至是花椰菜。網友們正在搶購的冷凍的科克蘭有機綠花椰菜，每袋4磅重，售價約為7.99美元（在紐約布魯克林的好市多，售價8.99美元）。如果決定在2023年吃得更健康，那麼這絕對是你的菜。









5.FatBoy冰淇淋三明治(Ice Cream Sandwiches)

FatBoy冰淇淋三明治。取自Costco網站

談到冰淇淋，好市多的購物者不會浪費時間。根據IG網友costcoaisles的發文，2022年底，FatBoy的優質冰淇淋三明治便出現在冷凍區，好市多網站上也買得到，一包18個裝價格約為9.99美元，相信不少人都會把它放到購物車裡。







6.科克蘭煙燻鮭魚(Sockeye Salmon)

科克蘭煙燻鮭魚。取自Costco網站

Reddit網友最擅長的事就是分享好的食物，這次他們推薦了科克蘭的野生阿拉斯加煙燻鮭魚。在紐約布魯克林好市多，3磅重裝售價35.99美元。這篇好市多的分享文章內容是，獲得最美味三文魚的最佳方法，包括真空低溫烹調法、平底鍋煎或烘烤。無論採用哪種方式，這個去骨帶皮的煙燻鮭魚都值得一嘗。







7.Just Bare辣味雞條(Chicken Breast Spicy Strips)

Just Bare辣味雞條。取自Instacart網站

Just Bare 的雞肉一直深受好市多購物者喜愛。一位最近搶購了該品牌辣味雞條的網友在 Reddit上分享說，他們對這款「又大又脆又辣」的雞條感到驚訝。他說，這些冷凍辣味雞條的價格約為14.99美元，品質和Just Bare另一款Lightly Breaked Chicken Breast Chunks一樣好。唯一的問題是，可能因為它們很受歡迎，在貨架上似乎很難找到。





8.科克蘭有機藍莓(Organic Blueberries)

科克蘭有機藍莓。取自Costco網站

烹飪網站The Kitchn報導稱，好市多冷凍區目前備有不含防腐劑的科克蘭有機藍莓，3 磅裝售價約為8.59美元。藍莓盛產期在夏天，這使它們成為理想的冷凍食品，可以拿來做冰沙、甜點，或者只是當零食。現在好市多的網站上也買得到。











9.鯛魚燒(Taiyaki)

鯛魚燒。取自臉書@Suji's Asian Cuisine

抖音網友costcobuys 最近分享了好市多一些令人興奮的2023年新產品，其中包括鯛魚燒(帶有甜餡料的魚形日本鬆餅)。30個裝的包裝售價13.49美元，有三種不同的餡料（巧克力奶油、香草奶油凍、紅豆和肉桂）。如果你喜歡，也可以將它們放入氣炸鍋中，讓口感更酥脆。





Mulay's Nana's義大利肉丸。取自Mulay's網站

今晚可以吃義大利麵和肉丸了！IG網友allthings_costco說，在好市多冷凍櫃看到Mulay's Nana's義大利肉丸，售價16.99美元。每盒有24個不含抗生素、硝酸鹽和添加糖的肉丸。 網友關於這項特殊商品的評論還不多，但在亞馬遜購物網站上可以發現該品牌的香腸和肉丸的總體評價頗為正面。