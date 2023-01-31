我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

住在這幾個州的居民 今年還可收到補助金或退稅

仇亞攻擊又一例 9旬婦人出門2分鐘被打到頭破血流

討厭清洗鍋碗瓢盆？試試這款神奇塑膠刮板

編譯陳韻涵／即時報導
許多人喜歡烹飪，但卻痛恨清洗鍋碗瓢盆。取自pexels
許多人喜歡烹飪，但卻痛恨清洗鍋碗瓢盆。取自pexels

喜歡烹飪卻痛恨清潔嗎？數位媒體「SheKnows」不藏私分享輕鬆清洗鍋碗瓢盆的好用工具。四件一組的「G.CATACC」原裝刮板(Original Pan Scrapers，7.29元)讓使用者運用食品級的聚碳酸酯塑膠板，以各種稜角輕鬆刮除鍋碗瓢盆上的頑固汙垢，其防滑、好抓握的紋理符合人體工學設計，還可丟進洗碗機清洗。

「G.CATACC」原裝刮板(Original Pan Scrapers)以各種...
「G.CATACC」原裝刮板(Original Pan Scrapers)以各種稜角輕鬆刮除鍋碗瓢盆上的頑固汙垢。取自Amazon網站

這款產品耐熱達華氏275度(攝氏135度)，但不建議在高溫的鑄鐵鍋上使用。除了清潔用途，G.CATACC原裝刮板還能用於切割麵團、灑糖霜和切碎酪梨。亞馬遜(Amazon)消費者在商品評論中對G.CATACC原裝刮板讚不絕口，寫道「讓洗鍋子變得輕而易舉」，以及「離不開它了」。

清潔鍋碗瓢盆很重要，攸關食品安全、延長使用年限、烹飪成果、美感和衛生。

食品安全：鍋碗瓢盆若未妥善清潔，會孳生細菌或有害的微生物而致病。

延長使用年限：維持鍋碗瓢盆清潔可延長其使用年限，荷苞也會感謝你。

烹飪成果：工欲善其事，必先利其器。骯髒的鍋碗瓢盆肯定會影響烹調成果，必須避免落入惡性循環。

美感：乾淨的鍋碗瓢盆讓廚房更美觀。

衛生：鍋碗瓢盆若未妥善清潔會發出難聞臭味，甚至造成蟲蟲危機。

亞馬遜 高溫 Amazon

上一則

給愛看戲的孩子…百老匯3/21邀18歲以下青少年免費觀劇

下一則

住在這幾個州的居民 今年還可收到補助金或退稅

延伸閱讀

彭博：蘋果供應商捷普已在印度生產AirPods零件

彭博：蘋果供應商捷普已在印度生產AirPods零件
「媽的多重宇宙」慶奧斯卡提名 網店賣「寵物石頭」

「媽的多重宇宙」慶奧斯卡提名 網店賣「寵物石頭」
冬天開車必備物品 聽聽保養廠師傅給的建議

冬天開車必備物品 聽聽保養廠師傅給的建議
美石油需求能否觸頂下滑？取決於特斯拉vs.塑膠工業誰贏

美石油需求能否觸頂下滑？取決於特斯拉vs.塑膠工業誰贏

熱門新聞

退休時花光所有積蓄是個沒有人願意經歷的噩夢。Getty Images

老本不經花…100萬退休存款 這些州只能撐10-15年

2023-01-25 14:55
石榴(Pomegranate)富含多酚等抗氧化劑，有助於減少身體發炎、有抗癌和降低血壓的功效。此外，石榴對人體的細胞老化也有特殊的功用。取自Shutterstock

研究發現：多喝這5種天然蔬果汁 可延緩老化

2023-01-26 10:54
工作收入或事業所得都要繳聯邦稅或州稅，但某種形式的投資收入則屬於免稅收入。取自pexels

薪水每分錢都得申報 但這6種收入可免稅

2023-01-30 10:40
報稅季節即將到來，不少領取社安金的民眾則納悶著是否需要報稅。取自pexels

領社安金需要報稅嗎？專家：取決於幾項因素

2023-01-24 10:34
早餐連鎖餐廳提供的美味食物，讓人活力飽滿地展開新的一天。取自臉書@IHOP

懶得做早餐時 就去主廚也愛光顧的這6家連鎖餐廳

2023-01-30 10:52
服用不同營養補充品時，要注意是否需間隔一段時間。取自pexels

哪些營養補充品不宜「配對」服用？專家告訴你

2023-01-27 10:48

超人氣

更多 >
洛市高檔住宅槍案3死4傷 死者皆為年輕女性 兇手在逃

洛市高檔住宅槍案3死4傷 死者皆為年輕女性 兇手在逃
印大女生被認定是「中國人」遭猛刺頭部 嫌犯不認罪

印大女生被認定是「中國人」遭猛刺頭部 嫌犯不認罪
田州5警打死非裔案 第6名警員被停職

田州5警打死非裔案 第6名警員被停職
黑天鵝基金經理人：市場埋定時炸彈 破壞力堪比大蕭條

黑天鵝基金經理人：市場埋定時炸彈 破壞力堪比大蕭條
德州擬禁中國人買房 華裔怒上街

德州擬禁中國人買房 華裔怒上街