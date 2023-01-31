討厭清洗鍋碗瓢盆？試試這款神奇塑膠刮板

許多人喜歡烹飪，但卻痛恨清洗鍋碗瓢盆。取自pexels

喜歡烹飪卻痛恨清潔嗎？數位媒體「SheKnows」不藏私分享輕鬆清洗鍋碗瓢盆的好用工具。四件一組的「G.CATACC」原裝刮板(Original Pan Scrapers，7.29元)讓使用者運用食品級的聚碳酸酯塑膠板，以各種稜角輕鬆刮除鍋碗瓢盆上的頑固汙垢，其防滑、好抓握的紋理符合人體工學設計，還可丟進洗碗機清洗。

「G.CATACC」原裝刮板(Original Pan Scrapers)以各種稜角輕鬆刮除鍋碗瓢盆上的頑固汙垢。取自Amazon網站

這款產品耐熱達華氏275度(攝氏135度)，但不建議在高溫 的鑄鐵鍋上使用。除了清潔用途，G.CATACC原裝刮板還能用於切割麵團、灑糖霜和切碎酪梨。亞馬遜 (Amazon )消費者在商品評論中對G.CATACC原裝刮板讚不絕口，寫道「讓洗鍋子變得輕而易舉」，以及「離不開它了」。

清潔鍋碗瓢盆很重要，攸關食品安全、延長使用年限、烹飪成果、美感和衛生。

食品安全：鍋碗瓢盆若未妥善清潔，會孳生細菌或有害的微生物而致病。

延長使用年限：維持鍋碗瓢盆清潔可延長其使用年限，荷苞也會感謝你。

烹飪成果：工欲善其事，必先利其器。骯髒的鍋碗瓢盆肯定會影響烹調成果，必須避免落入惡性循環。

美感：乾淨的鍋碗瓢盆讓廚房更美觀。

衛生：鍋碗瓢盆若未妥善清潔會發出難聞臭味，甚至造成蟲蟲危機。