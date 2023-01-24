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這5款床墊 物理治療師：男性背痛患者可選用

編譯徐薏茹／即時報導
睡覺時間占了生活近三分之一，背痛患者最好挑選專門支撐的特定款床墊。Getty Images
睡覺時間占了生活近三分之一，背痛患者最好挑選專門支撐的特定款床墊。Getty Images

物理治療師德克森(Blake Dircksen)說：「我們睡覺時間占了生活近三分之一，擁有一張好床墊很重要。」人人都希望床墊睡起來舒適、支撐度足夠、盡可能無痛，但對於背痛患者來說並不容易，因此最好挑選專門支撐的特定款床墊，以下是5款適合男性背痛患者的精選床墊。

Casper床墊Original Mattress。取自casper.com
Casper床墊Original Mattress。取自casper.com

Casper床墊Original Mattress

Casper床墊最適合背痛男性的床墊之一，最突出的特色是分區的支撐，提供三個針對人體工學的區域，一齊作用對齊脊椎，緩解壓力點，幫助減輕背痛，透氣的泡棉結構有助於整夜保持涼爽。

Casper床墊在許多通路均有販售，建議親自前往店面試躺再決定是否購買，Casper提供免費運送及免費退貨服務，以及100晚的居家試用期，另有10年有限保固。

舒達Serta iComfort 床墊。取自serta.com
舒達Serta iComfort 床墊。取自serta.com

舒達Serta iComfort 床墊

若習慣睡硬一點的床墊，那麼舒達的iComfort系列床墊是有助於減緩背痛的硬床墊選擇，iComfort床墊由記憶海綿製成，觸感舒適的同時又能提供支撐力。結合涼感科技MaxCold Cover，幫助調節肌膚溫度。

舒達提供120晚的居家試用期，可實際測試是否有助於緩解背痛，若無效，舒達提供免費運送及免費退貨服務。

Tuft & Needle原系列床墊T&N Original Mattress。...
Tuft & Needle原系列床墊T&N Original Mattress。取自tuftandneedle.com

Tuft & Needle原系列床墊T&N Original Mattress

T&N原系列床墊以Tuft & Needle自家的「適應性泡棉」，具有彈性，提供優秀的背部支撐力且極為舒適，床墊軟硬適中，幾層的涼感層能排除熱氣，調節體溫。

Tuft & Needle提供免費運送、免費退貨服務，以及100晚的試用期。

丹普Tempur-Pedic極舒適TEMPUR-Adapt系列床墊。取自temp...
丹普Tempur-Pedic極舒適TEMPUR-Adapt系列床墊。取自tempurpedic.com

丹普Tempur-Pedic極舒適TEMPUR-Adapt系列床墊

丹普以其未來世代睡眠科技自豪，採用由NASA研發的減壓材質，能夠在發射期間吸收太空人的G力(重力)。ProAdapt型號床墊共有四個等級，柔軟、中等、混合中等、堅硬，可依自己偏好的軟硬度選擇，緩解背痛。丹普提供90日的退貨期。

PerformaSleep床墊。取自performasleep.com
PerformaSleep床墊。取自performasleep.com

PerformaSleep 床墊

此床墊正適合有運動習慣的人，內含CertiPUR-US®認證泡棉，以及基礎層、額外的Enersorb中間層以支撐背部，床墊還融合專有的CopperCool吸收性明膠海綿(gel foam)技術，幫助排熱排汗。PerformaSleep提供免費運送、退貨服務，和100晚的試用期。

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