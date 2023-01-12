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冬天開車必備物品 聽聽保養廠師傅給的建議

世界新聞網 周靜芝 / 即時報導
冬天開車有時無法預期天候的變化，但至少可以確保隨身攜帶應急用品和必要的裝備。取自pexels
冬天開車有時無法預期天候的變化，但至少可以確保隨身攜帶應急用品和必要的裝備。取自pexels

雖然我們無法預期冬季天候的變化，但至少可以確保行車時隨身攜帶應急用品和必要的裝備。無論是發現自己陷入交通事故或塞車中、汽車電池沒電了，還是車子被掃雪機給「掩埋」了，這些有用的設備都可以保證你的安全，並讓人不致滿腔憤怒。

費城世代經營AC汽車維修公司的坎皮奧(Philip Campione)，從橡膠輪胎牽引墊到多功能汽車逃生工具，分析了應該放在後車箱中的實用物品，有些是雪天專用，有些則建議全年都帶著它們。

除了準備應急裝備之外，坎皮奧表示，冬季行車安全最重要的是確保上路時都加滿了油，因為天候難以預料，長途駕駛或在高速公路上行駛時，最好有足夠的燃料。他也建議在旅行前查看天氣情況，並盡量遠離可能遇上暴風雨的道路和地點。

以下為根據坎皮奧的建議，所挑選出的冬日行車應急裝備，價格和供貨情況以各網站為準。

溫暖的毯子。取自Amazon
溫暖的毯子。取自Amazon

1.溫暖的毯子

一旦車子故障，便需要一些東西來保暖。這款軍用羊毛毯尺寸為64英寸 x 88英寸。可放入洗衣機清洗，即使弄濕也能讓你保持溫暖。

橡膠輪胎牽引墊。取自Amazon
橡膠輪胎牽引墊。取自Amazon

2.橡膠輪胎牽引墊

車裡最好放一套橡膠輪胎牽引墊(Rubber tire traction mats)，特別是如果要待在某個城市，或是把車停在剷過的雪的街道。橡膠製會比塑膠製的好，因為塑膠彈性較差，無法適應彎曲路面。

三角形反光架。取自Amazon
三角形反光架。取自Amazon

3.三角形反光架

如果汽車故障、希望被看見時，坎皮奧建議在車內放個照明彈三角形反光架，以確保在暗夜或惡劣天氣下的還能被看見。

多功能汽車逃生工具。取自Amazon
多功能汽車逃生工具。取自Amazon

4.多功能汽車逃生工具

坎皮奧建議隨時在車內放著緊急逃生工具，尤其是在冬季，因為發生事故的可能性較高。坎皮奧說，人們沒有意識到打破玻璃有多困難，尤其在危急時刻，安全帶可能會鎖住、很難擺脫它。

若不幸遭遇嚴重事故，例如汽車落水，或者開著一輛帶有門把的電動車，在事故發生時，像Swiss Safe這樣的多功能工具，可以用鋼錘打破窗戶，或是使用安全帶切割器逃生。

行動電源。取自Amazon
行動電源。取自Amazon

5.行動電源

車裡放一個行動電源是必要的，即使車內已有充電線插座，因為如果車子電池沒電了或出現問題，行動電源將確保手機有電。這款行動電源可以在開車時充電，並提供手機、平板、筆電甚至任天堂遊戲機電源，可讓孩子在緊急情況下保持冷靜、轉移注意力。

汽車啟動器。取自Amazon
汽車啟動器。取自Amazon

6.汽車啟動器(car jumper)

這組便於攜帶的工具十分好用，不但可做為汽車啟動器，還可以為手機或其他設備充電。獨自一人開車時，這組裝置便於存放在車內，還可以兼作行動電源。坎皮奧說，如果沒有購買汽車啟動器，則應確保有一組普通的啟動電纜。

道路用鹽。取自Walmart
道路用鹽。取自Walmart

7.道路用鹽

坎皮奧建議，冬季開車時，在車內放一瓶道路用鹽，一旦陷入雪堆時，車內若有一瓶鹽，比甚麼都管用。

擋風玻璃清洗液。取自Walmart
擋風玻璃清洗液。取自Walmart

8.擋風玻璃清洗液

天候惡劣時，若遇到視線不佳是很危險的事，坎皮奧建議，旅行時攜帶額外的擋風玻璃清洗液，以確保行車安全。他解釋說，在寒冷的溫度下，車內的雨刷水會結冰、無法噴出，如果確認有雨刷水，可讓車子先加熱，然後再多試幾次。

鏟子與雪刷。取自Target、Amazon
鏟子與雪刷。取自Target、Amazon

9.一把小鏟子和雪刷

放一把小塑膠鏟子是個好主意，坎皮奧還建議在車內同時放一把雪刷，以清理車輛；雖然它們看起來不起眼，但若陷入暴風雪而沒有攜帶它們時，你肯定會跳腳。

暖手寶。取自Amazon
暖手寶。取自Amazon

10.暖手寶

在大冷天裡，若正等待拖車救援，坎皮奧說，這時暖手寶便大有功用，他建議隨身攜帶一包一次性暖手寶，或者買個可充電的電暖器放在車裡。

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