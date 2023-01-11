換上這10款蓮蓬頭 讓浴室質感快速升級

將舊的淋浴蓮蓬頭換新，是將家中浴室升級最簡單的方法之一。取自pexels

將舊的淋浴蓮蓬頭換新，是將家中浴室升級最簡單的方法之一。這些寬大的蓮蓬頭有吸頂和壁掛式兩種，還可模仿淋雨般的觸感，提供舒適的沐浴體驗。有些還配有手持式或多種噴灑方式，讓功能更加多樣性。此外，一些花灑式蓮蓬頭有多種飾面可供選擇，確保可找到與現有浴室裝潢完美匹配的選項。

要考慮的事項

並非每個蓮蓬頭都適合每間浴室使用，找到適合自家需求的型號非常重要。購買時，還需要考慮水的流量和安裝需求等因素。

流量

流速是以每分鐘加侖數（GPM）為單位，和水壓不是同義詞，而是蓮蓬頭使用時的水量。大多數蓮蓬頭的流量為2.5 GPM，如果想節省水費，可尋找2 GPM或更低流量的蓮蓬頭，以提高用水效率。紐約和科羅拉多州等地要求2.0 GPM或更低的流速，而加州 的標準更低、為1.8GPM。

水壓

即使是流速較低的蓮蓬頭，仍然可以適用於較高的水壓，但如果蓮蓬頭水壓較低，那麼吸頂式蓮蓬頭可能不是最佳的選擇。因為較寬的蓮蓬頭會將相同數量的水平均分佈在表面上，淋浴時可能會感到水壓太小。這種情況下，可考慮使用二合一的蓮蓬頭，在噴霧選擇間切換——如果是與有不同偏好的人住在一起，這也是個完美的折衷方案。

安裝

購買新的蓮蓬頭時，重要的是要考慮其安裝要求，需要檢查連接尺寸（1/2英寸是多數裝置的標準尺寸），以及是否需要支臂 (shower arm)。如果需要的話，必須檢查此零件是否包含在內，或需要單獨購買。

Popular Mechanics網站編輯研究了八個家事專業網站，如Good Housekeeping、The Spruce和Wirecutter及參考消費者的評論，以便選出最好的蓮蓬頭。他們評估了每種產品的尺寸、流速、噴霧設置和易於安裝等因素，並優先考慮由高品質材料製成的型號。以下選出的10項產品，在亞馬遜 和家得寶等賣場，都至少獲得消費者四星以上評價（滿分為五星）。

售價$273.87，取自wayfair網站。

根據The Spruce說法，最好的可調節蓮蓬頭是Moen S6320，這個直徑8英寸的圓形蓮蓬頭，帶有100個噴嘴和一個簡單的把手，可在全部或集中噴水之間輕鬆轉換。它的流速為2.5 GPM，但據稱Moen使用一種特殊技術，可比其他蓮蓬頭強三倍。

此型號不附帶支臂，可使用現有的支臂或選擇新支臂，例如Moen的弧形支臂或置頂支臂。雖然這個蓮蓬頭有點貴，但它有四種電鍍表面可供選擇(鉻、金、鎳和青銅)。

售價$90.45，取自亞馬遜網站。

Kohler的Forte蓮蓬頭在Good Housekeeping實驗室的測試中表現出色，並且無需工具即可輕鬆安裝。雖然它較小，但更適合小的淋浴空間，並且仍具有全覆蓋噴霧、按摩和細小噴霧。支臂和法蘭盤 (flange) 也單獨出售，因此很容易用它來更換現有的蓮蓬頭。





售價$83.37，取自亞馬遜網站。

G-Promise 雙方形蓮蓬頭組合，可以在花灑式和手持式蓮蓬頭之間來回切換。這款二合一設計採用一系列經典飾面，可搭配任何浴室。8英寸的大型方形蓮蓬頭，配有一個9英寸的支臂，便於安裝。手持式蓮蓬頭配有71英寸長的水管，光滑的控制桿便於在兩種裝置間來回切換。







售價$144.07，取自亞馬遜網站。

模仿真實淋雨的感覺，最好的方法是直接把花灑式蓮蓬頭安裝在頭頂，而不是傾斜安裝在牆面。SR Sun Rise製造了最好的吸頂式蓮蓬頭，例如這款10英寸蓮蓬頭，有鍍鉻、黑色、鍍鎳和銅可供選擇。它配有手持式蓮蓬頭、15英寸支臂和10年保修服務。

亞馬遜上的一位消費者留言說：「與多數現代水龍頭組不同，這個產品是由堅固的金屬製成的，而不是鍍鉻塑膠；它是厚重的黃銅，鍍有厚厚的鉻。」

售價$29.87，取自亞馬遜網站。

改裝過浴室的人都知道成本加起來有多高。幸好HotelSpa 提供了一款經濟實惠的方形花灑式蓮蓬頭，可以在不超出預算 下為浴室增添一些奢華感。10英寸不鏽鋼蓮蓬頭配有堅固的可伸縮、可調整角度的支臂，這意味著可以將蓮蓬頭升高或降低多達兩英尺，確保最合適的淋浴高度。

HotelSpa還提供有條件的終身保修服務，儘管亞馬遜上一些消費者抱怨說，使用數月後頭部的接縫破裂。

售價$63.59，取自亞馬遜網站。

American Standard生產物超所值的高級蓮蓬頭，例如這款11英寸Spectra+花灑式蓮蓬頭 (不包括支臂)，因此可以將此圓形蓮蓬頭與家中現有支臂搭配，或購買新的吸頂式直角支臂。最大流量為2.5GPM，這款蓮蓬頭有加壓裝置，如果水壓範圍很寬，它可提供穩定的流量。

售價$23.99，取自亞馬遜網站。

如果想要一個超大的蓮蓬頭享受豪華的沐浴體驗，這款來自 Voolan 的產品具有讓人印象深刻、超大的12英寸外形。超薄的花灑式蓮蓬頭由不鏽鋼製成，具有144個矽膠噴嘴，可防止堵塞且易於清潔。

球形旋轉連接器可以輕鬆調整想要的任何角度，但因它沒有加壓裝置，因此流量不是很強。事實上，它會讓你的熱水更快用完，所以如果家中熱水器容量不大，得考慮較小的蓮蓬頭。

售價$29.97，取自亞馬遜網站。

對於較小的淋浴空間，SparkPod 直徑六英寸的蓮蓬頭具有密集的噴嘴，可以提供覆蓋整個身體的廣角噴霧。這款蓮蓬頭有多種飾面可供選擇，並配有90個易於清潔的橡膠噴嘴。高壓設計提供穩定的水流，實惠的價格讓其它產品很難和它競爭。







售價$148.80，取自亞馬遜網站。

當蓮蓬頭噴嘴堵塞時，總是讓人沮喪，但Grohe Euphoria 260 採用 SpeedClean 噴嘴，很容易清潔。發現堵塞時，只需用一塊布擦拭噴嘴即可去除水垢。直徑10英寸的蓮蓬頭，可提供最大覆蓋範圍，還可以使用中央的旋鈕調整三種噴灑模式。





售價$396.84，取自亞馬遜網站。

在設計和性能方面，這款 Delta 花灑式蓮蓬頭可說是無懈可擊。高級質感、11.75 英寸的吸頂式方形蓮蓬頭，可提供無與倫比的覆蓋範圍，並有各種流行飾面可以搭配現有的裝潢。消費者可以選擇是否購買支臂，無需任何工具即可快速安裝。此外，蓮蓬頭有條件享有終身保修服務。