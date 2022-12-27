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在家美容護膚成趨勢 全靠這些科技小工具

世界新聞網 周靜芝 / 即時報導
美容新工具因具有一定的療效，並可隨時自我護理的優點，備受消費者喜愛。圖為Luminance Red消除粉刺工具。售價$349。取自luminancered.com
美容新工具因具有一定的療效，並可隨時自我護理的優點，備受消費者喜愛。圖為Luminance Red消除粉刺工具。售價$349。取自luminancered.com

新冠疫情期間，許多人無法到美容護膚中心保養或解決某些皮膚問題，讓標榜能抗衰老、解決青春痘、暗瘡和其他皮膚問題的小工具備受歡迎。

紐約上東區一家護膚中心創辦人塔佛妮絲 (Joie Tavernise) 說，疫情之前，她的客戶只會對保養肌膚的產品感到有興趣，她只須確定客戶是否有遵照著她的指示去做，而且除了臉部滾輪和刮痧之外，很少詢問其他的工具。

DRx SpectraLite BodyWare Pro可以移動到任何有皺紋、粉...
DRx SpectraLite BodyWare Pro可以移動到任何有皺紋、粉刺甚至酸痛的部位。售價$435。取自Dr Dennis Gross網站

塔佛妮絲說，現在一下有人詢問微針療法(Dermapen)，一下有人詢問微電流(microcurrent)，還有更多人偏愛LED。生產光療面膜儀的CurrentBody執行長紐曼（Laurence Newman）見證了這些新科技工具銷售的增長，以及使用者年齡層的擴大。他表示，過去消費者多介於35至55歲之間，但現在上下兩端的範圍都擴大了。

LED美容工具因具有一定的療效，能軟化細紋和皺紋、增強肌膚光澤與彈性，並有可以隨時可自我護理的優點，備受消費者喜愛。美容護理師達登 (Shani Darden) 的名流客戶包括影星潔西卡．艾芭（Jessica Alba）和維密超模羅茜．亨廷頓-懷特利（Rosie Huntington-Whiteley）。

TheraFace PRO一款外型時尚的面部按摩槍。售價$399。取自Thera...
TheraFace PRO一款外型時尚的面部按摩槍。售價$399。取自Therabody網站

近日她便引薦給客戶一款光療LED面膜，可在24小時內修復臉部與頸部肌膚的瑕疵。至於鎖骨以下部位的肌膚保養，總部位於紐約的Dr Dennis Gross所開發的新產品DRx SpectraLite BodyWare Pro可以移動到任何有皺紋、粉刺甚至酸痛的部位。

提供多種治療配件、物超所值的美容護膚工具，也在市場大受歡迎。例如TheraFace PRO一款外型時尚的面部按摩槍，配備了三種附件，可以舒緩與壓力有關的下巴緊繃和眉頭緊鎖，及配合LED、微電流和冷療的可清潔按摩槍頭。

SolaWave結合LED、微電流和熱按摩在一個工具中。售價$149。取自Sol...
SolaWave結合LED、微電流和熱按摩在一個工具中。售價$149。取自SolaWave

如果懶得換按摩槍頭，也可嘗試多功能的SolaWave，結合LED、微電流和熱按摩在一個工具中。對肌膚除毛、去角質和淡化老年斑效果。另外一款Dermaflash Luxe+的聲波動力，每分鐘可振動14000 次，可促進細胞更新。

Breeze Airbrush噴槍護膚器，配有強效抗老保濕精華液，售價$293。...
Breeze Airbrush噴槍護膚器，配有強效抗老保濕精華液，售價$293。取自Luminess網站

同樣流行的美容護膚工具還有：空氣，製造商聲稱空氣顯著提升了保養品的吸收效果。Medicube的Age-R ATS Air Shot，被稱為「無針毛孔緊致療法」，改進了微針療法需要幾小時到一天時間來消除皮膚微小創傷的缺點。由Luminess化妝專家設計的Breeze Airbrush噴槍護膚器，配有強效抗老保濕精華液，讓精華液可在「微滴噴霧」(micro-droplet mist) 狀態下噴出，更深入滲透肌膚毛細孔。

眼部提升棒每次按壓都會擠出含有肽的抗老精華液。售價$149。取自SBLA Bea...
眼部提升棒每次按壓都會擠出含有肽的抗老精華液。售價$149。取自SBLA Beauty網站


對科技患有恐懼症的人會很高興知道，並非所有酷炫的美容護膚工具都配有充電裝置。SBLA Beauty的「簡單天才眼部提升棒」每次按壓都會擠出含有肽的抗老精華液，最多可使用100次。而剛推出的兩款刮痧工具Omni Hiraya的24K金Ginto和Osmosis Beauty的Epic Duo，靠傳統的方式來刺激淋巴引流、塑形、緊緻和調理肌膚。

Omni Hiraya的24K金刮痧工具Ginto。售價$230。取自Omni ...
Omni Hiraya的24K金刮痧工具Ginto。售價$230。取自Omni Hiraya網站

塔佛妮絲說，無論使用什麼方法，耐心和堅持是主要關鍵，她建議在手機上設每日提醒裝置，確保這些新科技的美容護膚小工具不會開始在浴室櫃子裡積灰塵。

Osmosis Beauty的刮痧工具Epic Duo。售價$74。取自Osmo...
Osmosis Beauty的刮痧工具Epic Duo。售價$74。取自Osmosis Beauty

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