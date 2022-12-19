老祖母清潔法好用 絲瓜沐浴用品讓皮膚更健康

絲瓜纖維的沐浴配件能夠製造更多泡沫，還能讓你的肌膚更光滑、更清爽。取自pexels

絲瓜纖維的沐浴配件能夠製造更多泡沫，還能讓你的肌膚更光滑、更清爽。Robb Report網站推薦幾樣絲瓜纖維或海綿產品，使用時別忘了保持衛生，每個月定期更換，或是遵循品牌指導消毒並依建議丟棄。(以下幾款商品價格依實際情況變動)

(圖取自Amazon網站)

多芬(Dove)男款+護理沐浴工具

多芬這款雙面男士用沐浴工具 (Men+Care Shower Tool) 一面為類絲瓜纖維的網狀清潔面，另一面是溫和的起泡布料。先用起泡布面清潔肌膚，再用粗糙面去除粗糙的斑點。洗完澡後搭配身體乳液或潤膚油，每天都像在做spa。

Amazon 售價：四入$19.96

(圖取自Ulta網站)

Earth Therapeutics超級絲瓜去角質潔膚巾

Earth Therapeutics的去角質潔膚巾 (Super Loofah Exfoliating Wash Cloth) 類似面巾，針對洗臉更容易，由於臉部肌膚相當敏感，記得溫和地使用避免刺激肌膚。

Ulta售價：$7





(圖取自Ulta網站)

YEMTAL天然絲瓜纖維

全天然的乾燥絲瓜纖維 (Natural Loofah) 是最受歡迎的清潔工具，除了洗澡用，還可用來洗碗、洗一般物品，甚至能用來幫寵物洗澡。最棒的是使用完畢可製成堆肥，不增加環境負擔。

Ulta售價：四入$15.99

(圖取自Amazon網站)

BAIMEI沐浴綿

BAIMEI的兩入沐浴綿 (Bath Sponge Loofah) 能夠製造豐富的泡沫，且乾燥快速。

Amazon售價：兩入$9.99

(圖取自Ulta網站)

EcoTools 去角質＆柔順乾爽身體清潔刷

更偏好在淋浴後去角質的朋友可以選擇這款去角質＆柔順乾爽身體清潔刷 (Exfoliating & Smoothing Dry Body Brush)，洗澡時同樣可以使用。

Ulta售價：$5.99

(圖取自Amazon網站)

Dermasuri深層去角質手套

去角質手套 (Deep Exfoliating Mitt Body Scrub) 尤其受到美黑愛好者歡迎，可以在美黑療程之間讓身體保持均勻、持續的光滑，並且在療程後去除多餘的堆積物。Dermasuri產品適用所有膚質，一般人也適合使用。

Amazon售價：$19.99