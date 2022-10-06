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這8款歡樂小物 療癒生活中的每一天

世界新聞網 周靜芝 / 即時報導
小籠包桌燈。取自Smoko網站
小籠包桌燈。取自Smoko網站

疫情逐漸遠離，人們終於可以擺脫過去幾年的壓抑生活，迎接更好的未來；但生活中難免有些坑坑漥漥，讓人需要一點正面力量支持，或許只是一件歡樂小物，就可以讓心情頓時好了起來，重新面對一切。

以下是幾項不用花大錢的小物，但是卻可以讓人每一天都有陽光般的心情：(價格可能隨網站波動，以下僅供參考)

1. 小籠包桌燈 (Smoko Lil B Dumpling Ambient Light)  $20

柔和的燈光最能讓人放鬆，尤其是在一天的辛勤工作之後，更何況這盞Smoko生產的小籠包燈外型又是如此可愛，讓人每次打開它的時候，忍不住要微笑。(購物可上Smoko網站)

懶骨頭加熱拖鞋。取自Smoko網站
懶骨頭加熱拖鞋。取自Smoko網站

2. 懶骨頭加熱拖鞋(Tayto Potato USB Heated Slippers)  $42

這款可加熱拖鞋或許很多人不知道自己需要它，但只要將它充電完畢，在休息時可以充分讓雙足保暖。(購物可上Smoko網站)

防水淋浴麥克風。取自Amazon網站
防水淋浴麥克風。取自Amazon網站

3. 防水淋浴麥克風 (Insmy IPX7 Waterproof Shower Speaker) $23.99(黑色)、$25.99(其他色)

心情不好的時候，沒有甚麼比在浴室高歌一曲更能讓人一掃鬱悶了。將這款防水的藍牙麥克風掛在浴室，讓煩惱隨著水流沖刷而去。(購物可上亞馬遜網站)

復古式藍牙手提箱唱片轉盤。取自Amazon網站
復古式藍牙手提箱唱片轉盤。取自Amazon網站

4. 復古式藍牙手提箱唱片轉盤 (Victrola Bluetooth Suitcase Turntable) $67.99

這款古典的唱片轉盤，可以讓心情在音樂聲中獲得舒緩，更有趣的是置放一個外型時尚的手提箱內，不使用時也是不錯的裝飾品。(購物可上亞馬遜、Target網站)

富士拍立得相機。取自Urban Outfitters網站
富士拍立得相機。取自Urban Outfitters網站

5. 富士拍立得相機 (Fujifilm Instax Mini 11 Instant Camera)  $79

回憶美好的時光，特別能讓人在無聊時精神為之一振，用富士拍立得相機捕捉值得紀念的每一刻，更讓人在一年將盡之時更珍惜所擁有的。(購物可上Urban Outfitters網站)

趣味半腿襪。取自Sock Fancy網站
趣味半腿襪。取自Sock Fancy網站

6. 趣味半腿襪 (Sock Fancy Signature Crew Socks)  $14

千萬別低估一雙有趣的襪子可以讓你發笑的能力，Sock Fancy的趣味半腿襪有各種幽默的設計圖案，讓人在將它塞到行李箱時也會忍俊不止。(購物可上Sock Fancy網站)


彩虹糖無線耳機盒。取自Amazon網站
彩虹糖無線耳機盒。取自Amazon網站

7. 彩虹糖無線耳機盒 (Shineyii Skittles AirPods Case)  $10.99

造型可愛的AirPod盒，像極了一包彩虹糖，可以選擇三件組，不同造型的有趣盒子，讓你心愛的無線耳機再也不會搞丟了。(購物可上亞馬遜網站)

黃色笑臉籃球。取自Amazon網站
黃色笑臉籃球。取自Amazon網站

8. 黃色笑臉籃球 (Yellow Smiley Face Basketball)  $38

這個鮮豔可愛的籃球，可以讓你在每一次出手投籃時引起更多的共鳴，或是把它擺在書架上當作裝飾，可以提醒你記得要微笑。(購物可上亞馬遜網站)

亞馬遜 疫情 時尚

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