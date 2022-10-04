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聚會、用餐增添趣味 波紋玻璃杯正流行

編譯徐薏茹／即時報導
帶有漣漪花紋的波紋玻璃杯在社群媒體上大受歡迎。取自Amazon網站
帶有漣漪花紋的波紋玻璃杯在社群媒體上大受歡迎。取自Amazon網站

帶有漣漪花紋的波紋玻璃杯在社群媒體上大受歡迎，Food & Wine網站精選亞馬遜上幾種不同形狀與大小的波紋杯，提供消費者多種選擇。

Jlong波紋杯。取自Amazon網站
Jlong波紋杯。取自Amazon網站

Jlong波紋杯 (Jlong Ripple Glass)

Jlong波紋杯外觀活潑可愛，容量為10盎司，相當萬用，無論是冷咖啡、熱咖啡還是雞尾酒都能倒進波紋杯享用，當然也可以單純當作水杯。

亞馬遜售價：16元


Glassique Cadeau四入裝飾風藝術玻璃杯組。取自Amazon網站
Glassique Cadeau四入裝飾風藝術玻璃杯組。取自Amazon網站

Glassique Cadeau四入裝飾風藝術玻璃杯組(Art-Deco Coupe Glass)

在聚會中擺一組別緻的Glassique Cadeau波紋杯再適合不過，其形狀與大小與雞尾酒完美契合，容量為7盎司。整組波紋杯的包裝精緻美觀，也很適合作為禮物送人。

亞馬遜售價：67元

Insetlan四入大件玻紋杯組。取自Amazon網站
Insetlan四入大件玻紋杯組。取自Amazon網站

Insetlan四入大件玻紋杯組(Insetlan 4-Piece Large Glass Set)

Insetlan這款大容量波紋杯容量約15盎司，由耐熱玻璃製成，可以用洗碗機清洗，用來品雞尾酒或無酒精雞尾酒皆宜。

亞馬遜售價：46元

Wildnut附杯蓋波紋馬克杯。取自Amazon網站
Wildnut附杯蓋波紋馬克杯。取自Amazon網站

Wildnut附杯蓋波紋馬克杯(Ripple Glass Mug with Lid)

Wildnut馬克杯帶有經典波紋設計，把手堅固，附有木製杯蓋，容量為12.5盎司，裝熱咖啡或冰咖啡皆可。

亞馬遜售價：10元


Peyan經典兩入波紋杯組。取自Amazon網站
Peyan經典兩入波紋杯組。取自Amazon網站

Peyan經典兩入波紋杯組(Vintage 2-Piece Glass Set)

Peyan波紋杯帶有趣的波浪設計，一組有兩種顏色，一個為琥珀色，另一個是經典的透明玻璃杯，容量為10盎司。

亞馬遜售價：23元


Glassique Cadeau四入裝飾風藝術平底無腳波紋杯組。取自Amazon...
Glassique Cadeau四入裝飾風藝術平底無腳波紋杯組。取自Amazon網站

Glassique Cadeau四入裝飾風藝術平底無腳波紋杯組(Art-Deco Lowball Tumbler)

Glassique Cadeau的這組無腳酒杯底部採用錐形設計，讓外觀更活潑，容量為12盎司。

亞馬遜售價：43元

G三入波紋杯與卡拉夫瓶套組。取自Amazon網站
G三入波紋杯與卡拉夫瓶套組。取自Amazon網站

G三入波紋杯與卡拉夫瓶套組(Carafe and Glass Set)

喜歡在床邊放飲用水的人不妨放上這款窄口闊底的卡拉夫瓶，容量超過一夸脫，套組另附兩個波紋杯。

亞馬遜售價：60元 (折扣後51元)

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