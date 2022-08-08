我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

路透專欄作家：美中關係千瘡百孔 進入瓦解的最後階段

治安隱憂 紐約市警提前退休人數年增7成

2022年最佳掃地機器人 這5款性價比最高

記者胡玉立／綜合報導
消費者報告測試了數十台掃地機器人，選出五款涵蓋不同價位和不同功能的傑出產品。取自iStock
消費者報告測試了數十台掃地機器人，選出五款涵蓋不同價位和不同功能的傑出產品。取自iStock

厭倦了不斷動手清掃或用傳統吸塵器吸取地板灰塵碎屑嗎？「掃地機器人」可能是您最好的新朋友。為了比比看哪些勤勞的機器人最值得選購，「消費者報告」（Consumer Reports，CR）實驗室測試了數十台掃地機器人，最後選出五款涵蓋不同價位和不同功能的傑出產品。

CR指出，直立式或筒狀真空吸塵器適合用來深層清潔地毯，「掃地機器人」取代不了它們，但「掃地機器人」特別適合用來清理寵物毛髮及日常地板清潔維護等小事。

CR測試了掃地機器人清除中等長度地毯和光面地板上的碎屑的能力，比較它們能否深入狹窄角落、如何導航、能否清潔各類型房間、如何處理地毯邊緣和電源線等；由於許多掃地機器人可連接網路，專家也評估了數位隱私和安​​全性；CR還調查了9000多會員使用掃地機器人的使用經驗，將可靠性和滿意度得分納入考慮因素，最後嚴選出五款不同價位功能的掃地機器人傑出產品。依字母順序敍述如下：(價格可能隨網站波動，以下僅供參考)

歐飛（Eufy）11S：亞馬遜（Amazon）售價135.99元

CR看法：基本款Eufy 11S不是最強的掃地機器人，它很難徹底清潔大面積區域；但它的靈巧和相對實惠，是CR測試過最輕巧的機器人之一，有助行駛在家具下方並避開電源線和地毯邊緣等。在噪音測試中也獲得優秀評價，聽起來更像是小風扇而非真空吸塵器。Eufy的清潔性能從價格來看也很不賴。比較怪的地方是它的半隨機導航系統，它會一直行駛，直到撞上牆壁或家具，然後轉動，然後不斷重複此過程，直到電池耗盡為止。使用在較大空間時，經常會錯過某區甚至整個房間。

iRobot Roomba i3+ EVO：沃爾瑪（Walmart）售價479.99元

CR看法：iRobot Roomba i3 EVO以網格模式導航並跟踪已清潔或未清潔位置，是大小家庭的絕佳選擇。它還能學習樓層佈局，將地圖存入配套的手機應用程序中；啟用此功能後，掃地機器人就不會每次都從頭導航，可更快完成工作並減少撞上牆壁和家具頻率。消費者還可使用智能地圖指示清潔特定房間。會員調查數據顯示，iRobot品牌在預測可靠性方面獲得極好評級。iRobot為每款Roomba型號提供零件，在家即可輕鬆維護和維修。Roomba i3 EVO的清潔性能也很強；它的無刷塗膠滾筒非常適合寵物毛髮；避開電源線等表現也很棒。

iRobot Roomba j7+：沃爾瑪售價732.99元

CR看法：iRobot Roomba j7 與上述Roomba i3 EVO的核心架構相同，但導航系統更先進。它可學習家中多個樓層地板。最重要的升級是避障系統；機器人前方攝像頭可識別某些危險，如襪子、衣服、毛巾、寵物便便等等。一旦發現危險，j7 就會調整清潔路徑，以確保不會一再搓揉障礙物。前置攝像頭的缺點是：無法符合數據安全性。

iRobot Roomba S9 ：沃爾瑪售價954.99元

CR看法：Roomba S9是iRobot頂級掃地機器人，具有與Roomba j7大部分相同的導航功能，但S9的避障功能沒那麼複雜。它最大的升級是清潔能力，吸力更強、刷子更寬，在地毯和邊緣清潔測試中，優於CR測試的所有其他Roomba型號及他牌大多數機器人，但它仍沒有像傳統吸塵器那樣徹底清潔地毯。若你認為強力清潔是選購掃地機器人要務之一，可考慮這個昂貴機器人。它還可以像Roomba S9+一樣選配自動清空底座。

Roborock S7+： 家得寶（Home Depot）售價921.49元

CR看法：Roborock S7+ 是大小家庭的另一絕佳選擇。它的雷射輔助導航系統讓它得以快速徹底清潔房間，與其他四款掃地機器人相比，它撞到的牆壁和家具更少。它還具有智能地圖（Smart Mapping）功能，附帶可自動清空垃圾箱的底座。它的清潔性能也非常全面，包括地毯、光面地板、寵物毛髮等等。S7+ 還有一個夾式拖把，可擦拭光面地板，並在感應到地毯時略微抬起以避免弄濕地毯。市面上也可以選用沒有自動清空底座版本，簡稱為S7。Roborock另製造了幾款類似型號，包括旗艦S7 MaxV Ultra 以及CR尚未測試的低端型號，如Q5和Q7。

沃爾瑪 亞馬遜 字母

上一則

全美37州和華府的汽車保險都漲了 這5招教你省錢

下一則

這些生活好物 花50元左右在亞馬遜就能買到

延伸閱讀

零售商自有品牌製造生產鏈大公開

零售商自有品牌製造生產鏈大公開
以17億美元 亞馬遜收購掃地機器人製造商iRobot

以17億美元 亞馬遜收購掃地機器人製造商iRobot
沃爾瑪降財測 零售股齊大跌

沃爾瑪降財測 零售股齊大跌
美零售警訊 沃爾瑪又砍財測

美零售警訊 沃爾瑪又砍財測

美股跌得不輕 沃爾瑪預警令市場忐忑 Fed決議前很緊張

美股跌得不輕 沃爾瑪預警令市場忐忑 Fed決議前很緊張
美股3大指數早盤同步下挫 沃爾瑪獲利拉警報 零售股跌

美股3大指數早盤同步下挫 沃爾瑪獲利拉警報 零售股跌

熱門新聞

家有年長者，可以檢視今年有哪些省錢優惠可以提出申請。Getty Images

年長者今年可領取的這7項福利 許多人都忘了申請

2022-08-08 10:05
汽車保險費在2021年平均漲為1529元，漲幅3%，比10年前高出28%。記者張筠/攝影

全美37州和華府的汽車保險都漲了 這5招教你省錢

2022-08-08 09:52
消費者報告測試了數十台掃地機器人，選出五款涵蓋不同價位和不同功能的傑出產品。取自iStock

2022年最佳掃地機器人 這5款性價比最高

2022-08-08 09:53
Saugatuck是個位於密西根湖的小鎮，以酒莊和田園風光著稱。Getty Images

汽油貴、機場亂 這11條路線加滿1桶油輕鬆上路

2022-08-08 10:32
對抗通膨，在購物網站也可以找到物美價廉好物。(示意圖，取自亞馬遜網站)

這些生活好物 花50元左右在亞馬遜就能買到

2022-08-08 09:53
亞洲街頭美食節將把台灣與日本夜市小吃，搬到位於雀兒喜的日本餐廳Nirikoh內。取自IG Upstairs NYC-1

台、日式風味街頭美食節 8月紐約登場

2022-08-08 10:05

超人氣

更多 >
王毅指美犯3錯誤 「台灣不是美國的一部分」

王毅指美犯3錯誤 「台灣不是美國的一部分」
分析解放軍演習 日本前海將：攻打台灣非易事

分析解放軍演習 日本前海將：攻打台灣非易事
降通膨法案 參院過關

降通膨法案 參院過關
南華早報：北京當局對美日宣洩怒氣後 外交面臨兩難

南華早報：北京當局對美日宣洩怒氣後 外交面臨兩難
洛縣6死8傷車禍肇事者是護士 案發前才和男友吵架

洛縣6死8傷車禍肇事者是護士 案發前才和男友吵架