2022年最佳掃地機器人 這5款性價比最高

消費者報告測試了數十台掃地機器人，選出五款涵蓋不同價位和不同功能的傑出產品。取自iStock

厭倦了不斷動手清掃或用傳統吸塵器吸取地板灰塵碎屑嗎？「掃地機器人」可能是您最好的新朋友。為了比比看哪些勤勞的機器人最值得選購，「消費者報告」（Consumer Reports，CR）實驗室測試了數十台掃地機器人，最後選出五款涵蓋不同價位和不同功能的傑出產品。

CR指出，直立式或筒狀真空吸塵器適合用來深層清潔地毯，「掃地機器人」取代不了它們，但「掃地機器人」特別適合用來清理寵物毛髮及日常地板清潔維護等小事。

CR測試了掃地機器人清除中等長度地毯和光面地板上的碎屑的能力，比較它們能否深入狹窄角落、如何導航、能否清潔各類型房間、如何處理地毯邊緣和電源線等；由於許多掃地機器人可連接網路，專家也評估了數位隱私和安​​全性；CR還調查了9000多會員使用掃地機器人的使用經驗，將可靠性和滿意度得分納入考慮因素，最後嚴選出五款不同價位功能的掃地機器人傑出產品。依字母 順序敍述如下：(價格可能隨網站波動，以下僅供參考)

歐飛（Eufy）11S：亞馬遜 （Amazon）售價135.99元

CR看法：基本款Eufy 11S不是最強的掃地機器人，它很難徹底清潔大面積區域；但它的靈巧和相對實惠，是CR測試過最輕巧的機器人之一，有助行駛在家具下方並避開電源線和地毯邊緣等。在噪音測試中也獲得優秀評價，聽起來更像是小風扇而非真空吸塵器。Eufy的清潔性能從價格來看也很不賴。比較怪的地方是它的半隨機導航系統，它會一直行駛，直到撞上牆壁或家具，然後轉動，然後不斷重複此過程，直到電池耗盡為止。使用在較大空間時，經常會錯過某區甚至整個房間。

iRobot Roomba i3+ EVO：沃爾瑪 （Walmart）售價479.99元

CR看法：iRobot Roomba i3 EVO以網格模式導航並跟踪已清潔或未清潔位置，是大小家庭的絕佳選擇。它還能學習樓層佈局，將地圖存入配套的手機應用程序中；啟用此功能後，掃地機器人就不會每次都從頭導航，可更快完成工作並減少撞上牆壁和家具頻率。消費者還可使用智能地圖指示清潔特定房間。會員調查數據顯示，iRobot品牌在預測可靠性方面獲得極好評級。iRobot為每款Roomba型號提供零件，在家即可輕鬆維護和維修。Roomba i3 EVO的清潔性能也很強；它的無刷塗膠滾筒非常適合寵物毛髮；避開電源線等表現也很棒。

iRobot Roomba j7+：沃爾瑪售價732.99元

CR看法：iRobot Roomba j7 與上述Roomba i3 EVO的核心架構相同，但導航系統更先進。它可學習家中多個樓層地板。最重要的升級是避障系統；機器人前方攝像頭可識別某些危險，如襪子、衣服、毛巾、寵物便便等等。一旦發現危險，j7 就會調整清潔路徑，以確保不會一再搓揉障礙物。前置攝像頭的缺點是：無法符合數據安全性。

iRobot Roomba S9 ：沃爾瑪售價954.99元

CR看法：Roomba S9是iRobot頂級掃地機器人，具有與Roomba j7大部分相同的導航功能，但S9的避障功能沒那麼複雜。它最大的升級是清潔能力，吸力更強、刷子更寬，在地毯和邊緣清潔測試中，優於CR測試的所有其他Roomba型號及他牌大多數機器人，但它仍沒有像傳統吸塵器那樣徹底清潔地毯。若你認為強力清潔是選購掃地機器人要務之一，可考慮這個昂貴機器人。它還可以像Roomba S9+一樣選配自動清空底座。

Roborock S7+： 家得寶（Home Depot）售價921.49元

CR看法：Roborock S7+ 是大小家庭的另一絕佳選擇。它的雷射輔助導航系統讓它得以快速徹底清潔房間，與其他四款掃地機器人相比，它撞到的牆壁和家具更少。它還具有智能地圖（Smart Mapping）功能，附帶可自動清空垃圾箱的底座。它的清潔性能也非常全面，包括地毯、光面地板、寵物毛髮等等。S7+ 還有一個夾式拖把，可擦拭光面地板，並在感應到地毯時略微抬起以避免弄濕地毯。市面上也可以選用沒有自動清空底座版本，簡稱為S7。Roborock另製造了幾款類似型號，包括旗艦S7 MaxV Ultra 以及CR尚未測試的低端型號，如Q5和Q7。