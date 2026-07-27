經典美國食物熱狗 各地區風味大不同

麻州「熱狗牧場」(Hot Dog Ranch)有秘製肉醬的熱狗。(美聯社)

熱狗堪稱最具代表性的庶民美食，從棒球場、街頭餐車到國慶烤肉派對都少不了它。然而，各地的熱狗有其獨門配料、做法與吃法，成為地方文化與驕傲。

美聯社報導，紐約與芝加哥 是兩大熱狗重鎮。紐約街頭常見以香料滷汁舒肥方式水煮的「髒水狗」(dirty water dogs)，經典配料包括酸菜、辣芥末、洋蔥醬。

紐約陶藝家伊莎貝爾·鄭(Isabel Tzeng)說：「簡單、格外爽脆又鹹香的熱狗，夾在鬆軟的麵包裡，總能帶給我滿滿的幸福感。」她每年都會朝聖康尼島(Coney Island)的納森名店(Nathan's Famous)創始店。

芝加哥熱狗則有一套「鐵律」，配料包括芥末、螢光綠色的酸甜醬、洋蔥、番茄、酸黃瓜、醃製辣椒(sport pepper)與芹菜鹽，麵包灑滿罌粟籽，最重要的是絕對不能加番茄醬。

美國各地的熱狗餐點發展出不同特色，辛辛那提、底特律主打無豆牛肉辣醬，亞利桑納州 流行包培根、加入豆泥與莎莎醬的索諾拉熱狗(Sonoran)，西維吉尼亞則搭配涼拌高麗菜。

北卡羅來納州教堂山(Chapel Hill)居民菲利普斯(Boo Phillips)表示，只要有辣醬和涼拌菜，他來者不拒。

菲利普斯說：「任何一種辣椒配熱狗都是加分，如果有涼拌高麗菜沙拉我也都要。」但他不諱承認，吃到最後，「總有一半的生菜掉在腿上」。

各地名店特色獨具，麻州「熱狗牧場」(Hot Dog Ranch)有秘製肉醬熱狗、紐約州「尼克‧塔霍熱狗店」(Nick Tahou's Hots)推出招牌「垃圾盤」(Garbage Plate)、水牛城「泰德熱狗店」(Ted's Hot Dogs)有炭烤熱狗、巴爾的摩有油炸熱狗，華府則是半煙燻腸。

各地熱狗口味不同，但好市多(Costco)熟食區的1.5元熱狗配飲料套餐成為全民共識，且自1980年代以來，這份熱狗套餐的價格始終維持不變。

伊莎貝爾說：「我這輩子最愛的熱狗，就是樸實無華的好市多熱狗，那是屬於全民的熱狗，是最偉大平等主義的象徵。」

紐約康尼島(Coney Island)舉行的納森熱狗大賽開始前，擺出來的熱狗。(美聯社)