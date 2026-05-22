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9個常見錯誤 破壞晨起第一杯咖啡風味

編譯周靜芝/即時報導
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咖啡。Image by Shotsbyval from Pixabay
咖啡。Image by Shotsbyval from Pixabay

沒有什麼比得上早晨的第一杯咖啡更能喚醒一天的開始，但如果味道有些不對勁，問題可能不在咖啡機。每日郵報報導，義大利家用咖啡機品牌De'Longhi的主管斯特里克蘭（Michael Strickland）指出，日常的一些失誤，會對咖啡風味產生意想不到的巨大影響；從研磨粗細到牛奶溫度，這些可能正悄悄破壞晨間在家中享用的咖啡風味。以下是斯特里克蘭指出應留意的9大錯誤以及解決方法。

1. 研磨粗細不當

斯特里克蘭說，研磨粗細是風味的守門人，因為它決定了水流過咖啡粉的速度。若研磨過粗，水會急速流過，導致咖啡味道淡薄、帶酸味，甚至有金屬味；過細則會導致口感過於強烈、苦澀。關鍵在於平衡，不過他指出，找到最佳平衡點通常需要手動反覆試驗，除非咖啡機能自動調整。

2. 憑感覺估算咖啡與水的比例

如果是憑目測來估算比例，這可能就是第一個錯誤。斯特里克蘭表示，比例精準很重要，因為直接影響咖啡的醇厚感與風味平衡。他指出，多數烘焙商會在包裝袋上標示「黃金比例」，而如今許多咖啡機已透過「預設飲品選單」來簡化流程，自動完成校準。

3. 使用錯誤的水溫

溫度所扮演的角色比許多人想像的更重要。斯特里克蘭說，深焙咖啡豆孔隙較多且易於萃取，因此需要稍低的水溫（約194–198°F）以避免苦味。淺焙咖啡豆密度較高，則需要較高的溫度（高達205–208°F）才能釋放其複雜的酸度。為了省事，他建議選擇在選定烘焙程度後能自動調節溫度的咖啡機。

4. 使用水質不良或未過濾的水

由於咖啡約有98%是水，水的品質與咖啡豆同樣重要。斯特里克蘭表示，鈉、鈣和鎂等礦物質都會影響風味特徵與最終口感。即使自來水看似無礙，使用濾水器有助於去除雜質，並防止水垢形成損壞咖啡機。

5. 使用不新鮮咖啡豆

新鮮度不容妥協。斯特里克蘭說，咖啡接觸空氣會氧化，失去甜味與醇厚感，變得平淡或稀薄。雖然各家說法不一，但他指出，咖啡豆通常在開封後一至兩周內風味最佳，但前提是必須使用可抽真空的密封容器正確儲存。

6. 咖啡豆不當儲存

斯特里克蘭指出，人們最常犯的錯誤就是把咖啡豆放進冰箱或冷凍庫，咖啡豆會因而吸收濕氣與異味；相反地，他建議多買小包裝、頻繁補貨，而不是一次大量購買，並確保咖啡豆在室溫下密封保存。

7. 牛奶加熱過度

如果拿鐵喝來索然無味而非濃郁綿密，可能是因為牛奶太熱了。斯特里克蘭表示，人們最常犯的錯誤就是將牛奶加熱過度，因為想要一杯「特別熱」的咖啡，而將牛奶加熱至超過158°F，這會喪失牛奶的天然甜味與綿密口感。為了獲得最佳效果，建議將溫度控制在131至 149°F間，取決於使用的是乳製品或植物奶。

8. 未妥善清潔咖啡機

咖啡機的清潔不僅影響風味，更會影響性能。斯特里克蘭強調，保持咖啡機清潔，對於沖煮出好咖啡及維持長期性能很重要。他建議，每次使用後沖洗奶泡系統，約每月一次清潔沖泡組件；同時定期清除水垢，否則會削弱風味並阻塞管路。

9. 將每種咖啡豆一視同仁

斯特里克蘭說，沒有兩種咖啡豆是完全一樣的。果香清新的淺焙衣索比亞咖啡與濃郁巧克力風味的深焙義大利咖啡，需要不同的研磨粗細、水溫和比例，才能呈現最佳風味。雖然咖啡師會透過反覆試驗來精進這項技巧，但在家泡咖啡可仰賴「能為不同咖啡豆儲存萃取參數」的機器，只需輕觸按鈕即可重新校準。

義大利 牛奶

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