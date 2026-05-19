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酸種麵包加上這一配料 風味口感Up Up

編譯尤寶琪／即時報導
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酸種麵包。Image by Ted Erski from Pixabay
酸種麵包。Image by Ted Erski from Pixabay

你有跟上最新的酸種麵包熱潮嗎？自從新冠肺炎疫情爆發以來，酸種麵包風靡抖音，成為持續的現象。人們紛紛上網分享自己製作算種麵包的影片，包括添加自己喜歡的配料、將酥脆的麵包切成美觀的橫截面，以及像照顧孩子一樣照料酵母。

雖然優質酸種麵包的配方很簡單，只需要酸種麵團酵母(Sourdough Starter)、麵粉、水、有時則需要用到商業酵母和鹽，但同時還有很多可以客製的空間；你甚至可以將酸種麵團的邊角料添，加到像是佛卡夏(focaccia)等其他類型的麵包和烘焙食品中。提升酸種麵包風味最美味的方法之一，就是用像是莎莎醬等其他液體來取代部分或全部的水。

莎莎醬酸種麵包絕對是通往美味天堂的單程票；番茄的酸味與酸種麵包的微酸口味完美融合，莎莎醬中的各種香料和調味料，還更能提升麵包的口感。此外，當你咬一口軟嫩的番茄時，汁水和風味會瞬間迸發，讓你搭配的任何三明治都變得更加誘人。

完美莎莎醬酸種麵包的秘訣

雖然將莎莎醬與酸種麵包融合在一起，能帶來豐厚的回報，但這個過程並不像添加其他配料那麼簡單。美味的麵包取決於完美的含水量，而含水量則是會因麵包種類而異。例如，佛卡夏麵包的麵團含水量很高，因此可以添加一些像是莎莎醬等液體。然而，像三明治麵包或貝果這樣較乾的麵包，就不適合添加額外的水分。

考慮到這一點，如果你是烘焙新手，那建議先選擇像佛卡夏這樣適合初學者的麵包。它製作起來非常簡單快捷，而且由於其麵團含水量很高，即使用其他液體代替，也不會影響麵包的質地；不妨試著用莎莎醬來代替水，給你的麵包增添一絲夏日風情。

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