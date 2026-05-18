Applebee's迎合新潮流 菜單增高蛋白料理

Applebee's或許不算什麼奢華餐飲，但能夠全家老小一起去餐廳坐下來享用一頓飯，而又不會花費太多，這對很多人來說都極具吸引力。(美聯社)

在注重健康的人群中，高蛋白食品是目前受歡迎的一大趨勢，各種各樣的食品雜貨、零食和飲料都推出了高蛋白版本；食品科學家指出，大多數人已經攝取了足夠的蛋白質，但這並沒有阻止餐廳加入這股潮流，並大肆宣傳他們最新的高蛋白餐點。

當然，餐廳聲稱提供高蛋白餐點並不意味著實際餐點的蛋白質含量比以前更高；但隨著油價 上漲和通貨膨脹，要讓人們有理由外出用餐，就需要提醒消費者餐廳餐點可能帶來的益處，即便這些益處充其量也微乎其微。

Applebee's、IHOP和Fuzzy's Taco Shop的母公司 Dine Brands於5月6日公布了季度財報，其中包括了營收成長以及計劃擴大同時提供Applebee's和IHOP兩大品牌美食的雙品牌餐廳數量的好消息；但同時，財報也承認，如今對許多人來說，外出用餐比以往任何時候都更難划算。

Dine Brands執行長佩頓(John Peyton)一針見血地指出：「我們注重性價比的顧客對汽油價格、生活必需品價格和生活成本的上漲非常敏感。」對許多人來說，Applebee's一直是價格實惠、方便快捷的外出就餐選擇。

Applebee's或許不算什麼奢華餐飲，但能夠全家老小一起去餐廳坐下來享用一頓飯，而又不會花費太多，這對很多人來說都極具吸引力。

但油價上漲導致外食成本也隨之增加；如果往返餐廳的交通費用大幅上漲，那即使在Applebee's用餐仍然實惠，恐怕也無濟於事。

因此，Applebee's開始尋找其他吸引顧客的理由也就不足為奇了，而他們最新的做法，就是提供目前正夯的蛋白質餐點。