飯店早餐炒蛋這樣做出來的？網友：這下沒胃口了

炒蛋。Image by Mario Cvitkovic from Pixabay

對經常出差旅行、對美食要求極高的食客們來說，飯店提供的免費歐陸式自助早餐烹調炒蛋的方式，很令人「噁心」。雖然食物是免費的，但美食愛好者都對這款炒蛋很反感。

「跟我一起做飯店的炒蛋吧！」伊莉莎白．艾默特(Elizabeth Emmert)說道；暱稱莉茲(Liz)的艾默特，是某家連鎖飯店的廚房員工，近期在一段爆紅的影片中，邀請近1200萬觀眾一起體驗這道菜的繁瑣製作過程。

「你可能再也不想吃它們了，」莉茲在影片中警告，然後向觀眾展示了幕後製作過程。

莉茲並沒有從冰箱裡拿出一盒新鮮雞蛋 ，反而是不知從哪裡掏出一個裝著一團黃色年糊狀東西的密封塑膠袋，然後把它扔進了微波爐。

經過微波爐中幾分鐘的烹煮後，袋中黏糊狀的東西變成了軟綿綿的固體；莉茲隨即拿出剪刀將袋子剪開，把袋中的食物倒在一個黑色托盤上；接著，她用搗碎器把蓬鬆的糊狀物搗成小塊，讓食物變得看起來像炒雞蛋，只是其中沒有起司、沒有蔬菜，也沒有調味料。

不出所料，這種簡單粗暴的烹飪方式讓網路觀眾感到不安。

「這他媽是什麼東西？」一位感到噁心的評論者問道；「這下我沒胃口了。」另一位同樣感到反胃的食客抱怨道。

「真噁心，」另一位抱怨者附和道，還有人寫道：「(酒店的雞蛋)吃起來就像是這樣做出來的。」

「祕方：微塑膠(microplastic)，」另一位網友開玩笑地這樣形容這些微小的有毒顆粒。這些微塑膠顆粒經常滲入食物中，尤其像是巧克力、洋芋片、冰淇淋和即食食品(像飯店的雞蛋)等，用塑膠包裝儲存或加熱的超加工垃圾食品。一份令人擔憂的報告顯示，這些顆粒會影響血糖，且最終損害肝臟。

儘管這種炒蛋做法既危險又令人作嘔，但仍有不少食客似乎毫不在意。

「難道只有我不介意這種食物製作方式嗎？」一位勇敢的食客疑惑道，「只要好吃就行，我不在乎他們是怎麼做的。」

「反正是住宿免費送的，我沒啥好抱怨的。」另一位也附和指出。