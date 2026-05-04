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澳美客牛排「升級版」 姐妹餐廳標榜個性化細節

編譯周靜芝/即時報導
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澳美客牛排館（Outback Steakhouse）。美聯社
澳美客牛排館（Outback Steakhouse）。美聯社

澳美客牛排館（Outback Steakhouse）以價格實惠的牛排與澳洲主題風格而廣受歡迎；如果想與親友共進一頓價格親民卻有一定品質的餐點，這裡是不錯的選擇。雖然澳美客的牛排風味十足，但若追求更為高檔精緻的用餐氛圍，不妨試試其姊妹餐廳Fleming's頂級牛排館與酒吧。

美食網站Chowhound報導，Fleming's牛排館絕非預算有限時的用餐去處，其牛排的價格明顯高於澳美客。該餐廳提供多種牛排選擇，包括11盎司菲力牛排（73元）、16盎司紐約客牛排（78元）以及20盎司帶骨肋眼牛排（84元）；菜單上最昂貴的牛排是日本和牛紐約客，價格高達149元。

其他在網路上飽受食客讚揚的高級主菜還包括薑汁海鱸魚與北大西洋龍蝦尾，兩道菜都是牛肉之外令人滿意的替代選擇。不過，主菜中僅有一道雞肉料理與一道義大利麵可選，顯示牛排與海鮮是菜單的主角。最後，想要盡情享受的顧客可以從甜點菜單中挑選一道為這場美食饗宴畫下完美句點，例如一片紐約起司蛋糕或法式焦糖烤布蕾。

Fleming's隸屬於布魯明品牌公司（Bloomin' Brands），與澳美客同屬一家母公司。Fleming's目前僅在24個州設有分店，因此有興趣一探究竟者需確認附近是否有分店；不過，其中14家分店位於加州，而像阿拉巴馬州等其他州則僅有一家分店。雖然它不像澳美客那樣到處都看得到，但若有機會在Fleming's用餐，肯定會發現這裡的氛圍截然不同；每家分店的網站都設有專屬團隊頁面，讓顧客清楚知道誰在為你的用餐體驗付出心力，這種個性化的細節，比多數連鎖餐廳更顯高檔。此外，它還提供獨立的晚餐與酒吧菜單，若想遠離主用餐區，也能選擇氛圍較為輕鬆的座位。

根據社群平台Reddit上關於Fleming's價格與品質的討論區，網友評價略顯兩極；有人稱服務「無可挑剔」，也有人表示會選擇其他連鎖牛排館，如莫爾頓（Morton's）或如絲葵（Ruth's Chris）。此外，在另一強調Fleming's牛排受熱均勻的討論區，一位熱愛牛肉的Reddit用戶更宣稱，這大概是最好的高檔連鎖餐廳。

義大利 澳洲 牛排

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