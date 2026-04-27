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各色甜椒風味不一 其中這種營養價值最高

編譯彭馨儀／即時報導
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彩椒。Image by Murphy Chen from Pixabay
彩椒。Image by Murphy Chen from Pixabay

你知道嗎？彩椒不同色，風味不同，顏色也決定它的營養價值，最有營養是紅甜椒。

美食網The takeout報導，超市裡的彩椒主要有4種顏色，紅色、橘色、黃色及綠色。它們其實都是同一種植物，甜椒(Capsicum annuum)，只是採摘時成熟度不同。這些甜椒口感爽脆、味道清淡，最初是綠色，隨著成熟會變得更紅更甜。青椒是最不成熟、最苦的，可以讓罐裝焗豆風味更上一層樓。而完全熟的紅椒則是最甜的。

所有甜椒都富含維生素C、膳食纖維及抗氧化劑，但紅甜椒的營養價值比其他顏色的甜椒更高。根據農業部(USDA)資料顯示，100克生青椒含有約100毫克維生素C，而同樣重量的生紅甜椒則含有超過140毫克的維生素C。與橙色、黃色及青椒相比，紅甜椒還含有最高濃度的抗氧化劑，如β-胡蘿蔔素(beta-carotene)、辣椒紅素(capsanthin)與木犀草素(luteolin)。

紅甜椒在甜椒家族中營養最豐富，是因為隨著甜椒生長成熟，維生素與抗氧化劑含量也會增加。主要是由於未成熟青椒中的葉綠素會分解，並被類胡蘿蔔素取代。類胡蘿蔔素是一種強效抗氧化劑，它賦予青椒粉紅色澤，並提升營養價值。這自然引出一個問題，所有農產品都會隨著成熟而變得更有營養嗎？答案和許多營養相關問題一樣。

幾乎所有水果和蔬菜的營養成分都會隨著成熟而變化，在不同的成熟階段提供不同的益處。例如，青蕉富含膳食纖維，糖分含量較低；而香蕉熟透通常膳食纖維含量較低，糖分與抗氧化劑含量較高。因此，香蕉顏色可以決定哪一口更有營養。

就甜椒而言，青椒富含葉黃素與玉米黃素，有益於眼睛健康；而紅椒則含有更多維生素與抗氧化劑，包括番茄紅素。番茄紅素除了具有多種健康益處外，還可能降低癌症風險。結論就是若要飲食均衡，就要攝取各種顏色的水果和蔬菜，那麼不同顏色甜椒之間的營養差異並不會對你的健康造成決定性的影響，重要的是要多吃蔬菜，甚至不必在意它們的味道。

農業部

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