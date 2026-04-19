早餐快速備餐 這款好市多大餅成分單純又好上手

網友分享好市多成分單純的大餅。示意圖，非新聞事件圖。（取材自pexels.com@ Michael Burrows）

小紅書 一名在美華人網友「Cindy老師」推薦美國好市多 （Costco ）販售的一款餅類產品，主打成分單純、適合日常早餐食用，不只可製作多種料理，也可以快速備餐，引發不少在美華人討論與交流。

Cindy指出，自己平時偏好使用杏仁粉製作的餅類，但考量部分消費者仍習慣傳統麵粉製品，因此特別推薦一款以白麵製成的好市多大餅。她強調，該產品使用100%酪梨油（Avocado Oil）、奶油與海鹽等簡單配方，在市面同類產品中較為少見，整體成分相對「乾淨」，即使非有機產品，仍具一定吸引力。

從使用情境來看，該產品被視為早餐便利選擇，可製作捲餅等料理，符合快速備餐需求。Cindy也提到，相較一般加工麵餅，此類產品在油脂來源與配方透明度上具優勢，成為消費者關注重點。

該篇貼文曝光後，引發網友熱烈討論。有不少留言表示認同推薦，指出「北方人習慣吃大餅配雞蛋 」，對此類產品接受度高。

不過，也有網友指出產品份量較大，「開封後不易快速食用完畢」，建議可以買回家後先冷凍。此外，供貨穩定性也成為討論焦點，有消費者反映該產品「不一定每次都買得到」，顯示上架狀況可能受區域或時間影響，增加購買難度。

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