這家牛排館的蒸綠花椰菜 饕客叫好

綠花椰菜。Image by Kathryn Gjerseth from Pixabay

美國連鎖牛排館澳美客牛排(Outback Steakhouse)一道人氣配菜意外爆紅，其蒸綠花椰菜 因搭配調味奶油與濃郁起司醬，口感柔軟又香氣十足，在網路掀起討論熱潮。這道看似簡單的蔬菜料理，憑藉細膩做法與層次風味，成功從配角躍升為餐桌焦點，而且在家也能輕鬆複製。

根據MSN報導，澳美客這家以澳洲為主題的美國連鎖餐廳，其蒸綠花椰菜深受顧客喜愛，甚至在Reddit論壇上有專門討論問道：「這花椰菜到底施了什麼魔法？」事實上，這道綠花椰菜並非單獨呈現。美國牛排館傳統上會精緻化蔬菜配菜，澳美客也不例外，但其綠花椰菜搭配起司醬並非首創，也非單純清蒸。

根據論壇網友透露，這道菜的成名關鍵在於使用調味奶油蒸，使其口感濃郁、軟嫩又令人上癮。

若想在家中挑戰這道超人氣配菜，網路上的類似食譜大多建議先將綠花椰菜清蒸5至8分鐘至軟嫩。部分做法也會先以熱水汆燙再送入烤箱。無論採用何種方式，最終成品應保持色澤鮮綠而且質地柔韌並非軟爛，使用叉子應能輕易穿透花椰菜，不會讓結構崩塌。

經過烹調後，將花椰菜拌入含有蒜粉、洋蔥粉和鹽的融化奶油中，使其吸收香氣，最後淋上起司醬，可透過奶油、麵粉和牛奶製作麵糊(roux)後加入起司，或將起司與牛奶微波至濃稠流質狀。

接著再將起司醬淋在花椰菜上或鋪在烤盤底部後放上花椰菜，接著撒上起司絲烘烤約5分鐘，直到表面沸騰冒泡，即可搭配牛排上桌。經過這樣的處理，原本平凡的花椰菜也能躍升為改變整體餐點層次的關鍵配菜。