佛州西海岸這座小漁村 海鮮愛好者天堂

編譯周靜芝/即時報導
蝦子。Image by sintec from Pixabay
蝦子。Image by sintec from Pixabay

佛羅里達州西海岸，在聖彼德斯堡（St. Petersburg）以南、薩拉索塔（Sarasota）以北，座落著一處名為科爾特斯（Cortez）的小漁村。其漁業歷史至少可上溯至16世紀，當時原住民與西班牙探險者便已在此活動。美食網站Foodie報導，這座村莊由來自北卡羅來納州的家庭於19世紀末正式建立，至今仍是美洲灣沿岸僅存的傳統漁業社區之一，是海鮮愛好者及歷史迷理想的嚐鮮之處。

忘卻邁阿密的摩天大樓、奧蘭多的主題樂園或坦帕的都市擴張，科爾特斯這座依水而建的村莊，樂於停留在過去時光。當佛州沿海多數地區已被公寓大樓與連鎖餐廳所取代時，科爾特斯卻固守本色，是漁獲捕撈與在地人享用海鮮的所在。

當地最知名當屬近海捕撈的灣蝦（Gulf shrimp），科爾特斯的蝦以鮮度與產量著稱。當季的雪蟹與本地魚種如石斑魚、鯛魚、鯔魚，常出現在當地餐廳菜單上。由於多數餐廳距碼頭僅數步之遙，極可能親睹餐盤中的魚獲當天清晨剛被拖上岸。若喜好自炊，此處魚市更是首選。

科爾特斯重現佛羅里達昔日風貌

科爾特斯對傳統的堅守，造就了這座獨特的社區。村內許多家族可追溯數代，捕魚技術與食譜同樣代代相傳。在當地尋味美食時，不妨參觀由舊校舍改建的佛羅里達海事博物館（Florida Maritime Museum）；該館透過口述歷史與詳實檔案記錄小鎮的發展，從傳統漁網編織技藝、復古明信片，到開發浪潮席捲時捍衛捕魚權的歷程。

永續發展與氣候變遷是當地居民的關注焦點，若無健康的生態環境，多數人的家園與生計將不存在，而維護這片生態需要全體之力；儘管發展趨勢不可擋，科爾特斯居民仍謹慎評估每項新建設對社區的影響。

對初次到訪者來說，科爾特斯有如佛羅里達海岸昔日風貌的活化石；這裡沒有鋪著白桌布的高級餐廳，或要求盛裝的時尚俱樂部，有的只是提供紙巾、堪比名廚高登·拉姆齊（Gordon Ramsay）水準的塔塔醬、冰涼啤酒，以及原汁原味的美洲灣海鮮滋味。

北卡羅來納州 原住民 氣候變遷

