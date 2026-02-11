迎接火馬年 主廚：春節不可少的5種食物

餃子。Image by xiuqilong from Pixabay

華人所重視的農曆春節即將來臨，今年適逢火馬年，大年初一是2月17日；從初一到正月十五元宵節期間充滿各種傳統儀式，其中許多飲食習俗，都象徵能為未來一年帶來好運。Martha Stewart網站採訪了頂級亞洲餐廳主廚，他們分享了5種象徵吉祥、預示豐收的特色菜餚與食物。

曼哈頓 現代亞洲餐廳53 NYC行政主廚馬克·余（Mark Yu，音譯）表示，生肖通常沒有對應特定菜餚，但今年適逢火馬年，菜色可能偏向使用辣椒或紅色元素來呼應火的意象。他說，在中華文化中，紅色是最吉祥的顏色，象徵幸福、好運與繁榮。

從中國、韓國到越南 等不同文化與地域，節慶宴席的菜色雖各異，但蘊含的寓意始終如一。曼哈頓時尚中餐廳「櫻桃」（Yingtao）行政主廚艾蜜莉·袁（Emily Yuen，音譯）指出，農曆新年佳餚講究的既是滋味，更是寓意，每道菜都承載著對新年的期許；許多傳統菜餚的形狀、色澤乃至烹調手法，皆與這些期盼息息相關。

農曆新年必備食物

1. 整條魚

慶祝農曆新年，宴席上總少不了一整條魚，這道普世料理也是節慶最重要的菜餚之一。馬克表示，傳統清蒸全魚象徵整年的豐足。艾蜜莉說，在中華文化中，「魚」與「餘」同音，因此上桌的整條魚便寓意著年年有餘。

無論是石斑、海鱸或海鯛，通常以蔥段、醬油、薑片清蒸，上桌後將整條魚擺在中央。艾蜜莉表示，傳統上會保留魚頭魚尾，象徵完整無缺、始於強勁、終於圓滿。

2. 柑橘

馬克指出，冬季盛產的柑橘類包括蜜柑、砂糖橘和橘子，皆象徵幸運與財富。「橘」與「吉」發音相近，加上黃金般的鮮豔色澤，代表團圓的圓潤外型，皆蘊含吉祥之意。

3. 長壽麵

傳統稱為「長壽麵」的細長麵條，象徵福壽安康。無論是拌入醬油、芝麻油、蠔油等調味料快炒，或加在清淡的蔬菜湯中食用，麵條都必須保持完整不折斷。艾蜜莉說，長壽麵必須完整不切斷，代表延續，祈求生命綿延長壽。

4. 年糕

艾蜜莉指出，年糕的特殊意義為其名寓意「年年高升」，象徵來年成長進步與事業有成；年糕黏糯質地，亦代表親密關係與家庭團圓。

年糕有甜、鹹之分，各地飲食傳統各異，艾蜜莉指出，廣東年糕以紅糖、椰奶和糯米粉蒸製，切片後再煎。韓國人則是做成年糕湯，清澈湯底象徵新年新氣象，圓型切片年糕則寓意錢幣與願望成真。

馬克表示，餃子象徵財富，如同其他節慶食物，作為必備品的地位，源自歷史與民間傳說。艾蜜莉說，餃子形似古代的元寶，故代表財富與好運；從小家人齊聚包餃子、吃餃子，是維繫親情、和樂團圓的珍貴時刻。