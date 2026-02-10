到亞特蘭大 別忘吃碗招牌「蘭州拉麵」

示意圖。Image by 지원 이 from Pixabay

來到有「桃州」(The Peach State)之稱的喬治亞州 時，你首先想要嘗試的美食，大概不會是麵條；但如果你是亞洲美食愛好者，那就一定不能錯過蘭州拉麵(LanZhou Ramen)，它們有著你來到亞特蘭大 (Atlanta)必嚐的第一美食。

蘭州拉麵可不是那些花俏的大學生拉麵能比的，它源自於老闆張福立(Fu Li Zhang)的的甘肅 風味烹煮技巧；廚師們手工拉製的麵條，分為四種粗細和扁麵與寬麵兩種形狀，也可依顧客要求提供刀削面；湯底鹹香濃鬱，令人回味無窮，餐廳甚至還推出品脫裝的湯底來販售。在這裡，雖然麵條是主角，但無論是烤鴨還是扇貝、貽貝等各種配料也毫不遜色；不管你是想要吃紅燒五花肉、半生熟的牛肉片，還是簡單的番茄雞蛋麵，蘭州拉麵的豐富選擇都能滿足最挑剔食客的嘴巴。

每碗都都配有豐富的蔬菜，從生洋蔥到醃菜應有盡有，保證放入嘴巴的每一口，感受都不同；多數的湯麵價格落在12到14元之間，價格相當實惠。當然，吃拉麵肯定少不了各種小菜，蘭州拉麵在這方面也毫不吝嗇，無論是爽脆的蔬菜還是可以蘸湯吃的炸饅頭，都能滿足你的需求。

雖然不是所有人都喜歡吃拉麵，但這不意味著蘭州拉麵就不是享用一頓快速中餐的最佳去處。雖然這裡也能找到像雞肉炒飯這樣的經典菜餚，但除了拉麵之外，還有許多美味佳餚，藏在「獲獎小吃」和「獲獎麵點」這兩個類別裡。

在這裡，你絕對看不到任何會導致你的包子變得軟趴趴的錯誤；說實話，蘭州拉麵的水煎豬肉包酥脆無比，包子表面還裹著一層煎的酥脆的薄餅，可以讓你搭配蘭州的醋底沾醬享用。蘭家的湯包和鍋貼也堪稱一流；鍋貼外酥裡嫩，而湯包則是菜單上最令人垂涎​​的美味；肉餡飽滿，肥而不膩，香料濃鬱，讓你在主菜還沒上桌，就忍不住先吃上個一打。

如果你不想要吃麵，那蘭州的乾煸四季豆與辣子雞丁，就是最佳的組合；用豬肉末煸炒出來的四季豆，不但保留了四季豆的清爽口感，還讓它變得像炸薯條一樣飽腹；令人垂涎的辣子雞丁，外皮酥脆，但內裡卻依然鮮嫩多汁。雖然這些菜餚都用了大量的四川辣椒，但好在蘭州貼心地提供了中式和美式甜茶，讓你在享受美食的同時也能解膩。