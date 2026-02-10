我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

ICE伊州執法 去年逮逾140亞裔 印度、中國籍占多數

GPT-4o遭控引發用戶精神錯亂妄想而挨告 13日即將除役

到亞特蘭大 別忘吃碗招牌「蘭州拉麵」

編譯尤寶琪／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
示意圖。Image by 지원 이 from Pixabay
示意圖。Image by 지원 이 from Pixabay

來到有「桃州」(The Peach State)之稱的喬治亞州時，你首先想要嘗試的美食，大概不會是麵條；但如果你是亞洲美食愛好者，那就一定不能錯過蘭州拉麵(LanZhou Ramen)，它們有著你來到亞特蘭大(Atlanta)必嚐的第一美食。

蘭州拉麵可不是那些花俏的大學生拉麵能比的，它源自於老闆張福立(Fu Li Zhang)的的甘肅風味烹煮技巧；廚師們手工拉製的麵條，分為四種粗細和扁麵與寬麵兩種形狀，也可依顧客要求提供刀削面；湯底鹹香濃鬱，令人回味無窮，餐廳甚至還推出品脫裝的湯底來販售。在這裡，雖然麵條是主角，但無論是烤鴨還是扇貝、貽貝等各種配料也毫不遜色；不管你是想要吃紅燒五花肉、半生熟的牛肉片，還是簡單的番茄雞蛋麵，蘭州拉麵的豐富選擇都能滿足最挑剔食客的嘴巴。

每碗都都配有豐富的蔬菜，從生洋蔥到醃菜應有盡有，保證放入嘴巴的每一口，感受都不同；多數的湯麵價格落在12到14元之間，價格相當實惠。當然，吃拉麵肯定少不了各種小菜，蘭州拉麵在這方面也毫不吝嗇，無論是爽脆的蔬菜還是可以蘸湯吃的炸饅頭，都能滿足你的需求。

雖然不是所有人都喜歡吃拉麵，但這不意味著蘭州拉麵就不是享用一頓快速中餐的最佳去處。雖然這裡也能找到像雞肉炒飯這樣的經典菜餚，但除了拉麵之外，還有許多美味佳餚，藏在「獲獎小吃」和「獲獎麵點」這兩個類別裡。

在這裡，你絕對看不到任何會導致你的包子變得軟趴趴的錯誤；說實話，蘭州拉麵的水煎豬肉包酥脆無比，包子表面還裹著一層煎的酥脆的薄餅，可以讓你搭配蘭州的醋底沾醬享用。蘭家的湯包和鍋貼也堪稱一流；鍋貼外酥裡嫩，而湯包則是菜單上最令人垂涎​​的美味；肉餡飽滿，肥而不膩，香料濃鬱，讓你在主菜還沒上桌，就忍不住先吃上個一打。

如果你不想要吃麵，那蘭州的乾煸四季豆與辣子雞丁，就是最佳的組合；用豬肉末煸炒出來的四季豆，不但保留了四季豆的清爽口感，還讓它變得像炸薯條一樣飽腹；令人垂涎的辣子雞丁，外皮酥脆，但內裡卻依然鮮嫩多汁。雖然這些菜餚都用了大量的四川辣椒，但好在蘭州貼心地提供了中式和美式甜茶，讓你在享受美食的同時也能解膩。

喬治亞州 亞特蘭大 甘肅

上一則

鏡片清潔噴霧組 近4.5萬人給予5星好評

延伸閱讀

亞特蘭大辦公樓空置率仍高 租賃略回溫

亞特蘭大辦公樓空置率仍高 租賃略回溫
納巴谷亞裔電影節 串聯美食、酒莊與社區文化

納巴谷亞裔電影節 串聯美食、酒莊與社區文化
頤中福2023與2025米其林推薦台菜餐廳 品嘗地道臺灣美食與台東的池上米

頤中福2023與2025米其林推薦台菜餐廳 品嘗地道臺灣美食與台東的池上米
ICE喬州大學城設新辦公室 居民抗議

ICE喬州大學城設新辦公室 居民抗議

熱門新聞

風靡全美數十年的是拉差辣椒醬（Sriracha）。路透

吃辣有好處 營養師點評市售知名辣椒醬

2026-02-05 10:17
麥克雞塊示意圖。 (美聯社)

麥克雞塊魚子醬只送不賣 麥當勞情人節限定

2026-02-04 19:53
黃金與白銀常被用來保值。投資人通常在通膨升溫、經濟前景不明或市場動盪時，轉向貴金屬避險。(路透)

實驗室能合成黃金、白銀？傳聞導致市場劇烈波動

2026-02-08 12:35
牛肉。Image by tomwieden from Pixabay

號稱「窮人的肋眼」 牛肩胛眼肉內行人最愛

2026-02-03 11:25
連鎖超市Trader Joe's。(美聯社)

Trader Joe's輾壓好市多、Publix 登全美最受歡迎超市

2026-02-09 10:13
Danner的「Mountain Leaf 600」登山靴。圖取自Amazon.com

冬天備這雙多用途好靴 踩著冰雪也不易滑倒

2026-02-02 11:22

超人氣

更多 >
華女按摩師深情撫摸男顧客 提議加錢服務 下場慘了

華女按摩師深情撫摸男顧客 提議加錢服務 下場慘了
華男廚師上門取9旬長者800萬金條 真實身分竟是...

華男廚師上門取9旬長者800萬金條 真實身分竟是...
冬奧╱戰勝谷愛凌的瑞士選手 身上有神秘「東方印記」

冬奧╱戰勝谷愛凌的瑞士選手 身上有神秘「東方印記」
身體老化是從局部到全身 專家提醒顧好「這3器官」避免身體失衡

身體老化是從局部到全身 專家提醒顧好「這3器官」避免身體失衡
美海關頻問How much money？華人現金被扣 只因漏填1表格

美海關頻問How much money？華人現金被扣 只因漏填1表格