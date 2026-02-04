麥克雞塊魚子醬只送不賣 麥當勞情人節限定

我的頻道

記者戴慈慧／紐約即時報導
麥克雞塊示意圖。 (美聯社)
麥克雞塊示意圖。 (美聯社)

速食龍頭麥當勞今年情人節玩出新噱頭，宣布首度推出「麥克雞塊魚子醬套組」(McNugget Caviar Kit)，給招牌雞塊配上高級魚子醬，打造「高低配」的節日限定組合，且只送不賣。

根據麥當勞公布資訊，這款套組將在美東時間10日(周二)上午11時起，於專屬網站McNuggetCaviar.com開放索取，數量有限，送完為止，全程僅線上登記，不會在餐廳門市販售。

這次合作對象為紐約在地魚子醬供應商Paramount Caviar。每一份「麥克雞塊魚子醬套組」內含一罐一盎司、以「McNugget Caviar」標示的鱘魚魚子醬，一小盒法式鮮奶油、一支專用的母貝小湯匙，外加一張面額25元的麥當勞禮卡，方便民眾自購麥克雞塊，搭配魚子醬享用。

麥當勞今年情人節宣布首度推出「麥克雞塊魚子醬套組」。(麥當勞提供)
麥當勞今年情人節宣布首度推出「麥克雞塊魚子醬套組」。(麥當勞提供)

這波行銷也連結近年社群媒體掀起的「雞塊配魚子醬」風潮。2024年底，歌手蕾哈娜(Rihanna)曾在Instagram上傳短片，示範如何把魚子醬舀在麥克雞塊上，被粉絲戲稱是「豪華版媽媽點心」，引發模仿風潮。另在紐約市，高檔韓式炸雞餐廳COQODAQ推出每份28元、在炸雞塊上舖魚子醬的「Golden Nugget」，也讓這種「庶民速食＋奢華食材」的組合更受矚目。

麥當勞此次選在情人節前夕推出免費套組，被外界視為搶攻年輕族群與「高低混搭」飲食潮流的一步；業者也刻意採用造球鞋、潮牌等「限量網路開賣」的模式。公司並未透露實際準備多少套組，但多家美國媒體預期開放秒殺，提醒有興趣的民眾要準時上線卡位。

這款組合既是情人節的小小儀式感，也反映美國速食業近年常以創意期間限定、跨界聯名方式，爭取在社群與年輕客層中的話題度。

麥當勞 情人節

