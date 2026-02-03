我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

NBC女主播母親疑似深夜遭人綁架…今日5件事

號稱「窮人的肋眼」 牛肩胛眼肉內行人最愛

號稱「窮人的肋眼」 牛肩胛眼肉內行人最愛

編譯周靜芝/即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
牛肉。Image by tomwieden from Pixabay
牛肉。Image by tomwieden from Pixabay

紐約知名美食博主法蘭克·張（Frank Tiu）是紐約客牛排和肋眼牛排的超級粉絲。他說，兩者不僅有豐沛的油花、濃郁的牛肉風味，同時也是牛肉裡最昂貴的部位。法蘭克在Simple Recipes網站撰文指出，當他不斷從同業處聽到「肩胛眼肉」（chuck eye）是肉舖師傅最愛卻被低估的部位時，他決定親自下廚試做。

肩胛眼肉：風味濃郁，價格親民

為更深入了解，法蘭克請教了康乃狄克州Stew Leonard's超市的肉品經理瓜納西亞（Brian Guarnaccia）。瓜納西亞說，肩胛眼肉取自肩胛（肩部）與肋骨的交界處。肩胛部位涵蓋第一至第五根肋骨，而肋眼牛排則取自第六至第十二根肋骨；肩胛眼肉在第五根肋骨附近，此處是肩胛肉向肋骨的過渡區，這造就其獨特之處。

肩胛眼肉蘊含與肋眼相同的兩大主要肌群，包含珍貴、也稱肋眼蓋肉（rib cap）的豎脊肌；這代表肩胛眼肉能呈現與肋眼極為相似的風味層次，卻擁有更親民的價格。

瓜納西亞指出，肩胛眼肉常被稱為「窮人的肋眼」，並非品質遜色，而是價格更便宜。由於肩胛部位多用於烤肉、燉肉及絞肉，肩胛眼肉往往未受注目，或很可能早以其他形式品嚐過該部位的肉，只是未曾察覺。

肩胛眼肉挑選、烹調與上菜要訣

儘管擁有肋眼般的醇厚風味，肩胛眼肉取自牛活動更頻繁的部位，意味有較多結締組織。瓜納西亞形容，它擁有比肋眼更深邃、更濃郁的牛肉風味，而法蘭克的實測也證實了這點。他表示，風味雖飽滿，但結締組織使切片時稍微費力，彷彿有細密的網貫穿整塊牛排，其中散佈著柔嫩如肋眼的肉。基於這個原因，法蘭克建議在餐前切好肩胛眼肉，而非在餐桌上逐口切割。

關於牛排烹調，瓜納西亞主張保持簡單。如同處理肋眼或紐約客牛排般，僅以鹽和胡椒調味，並將熟度控制在五分熟左右（內部溫度約華氏125度），以獲得最佳口感與風味。若想嘗試新烹調法，他建議先以真空低溫（舒肥）烹調再煎烤，能軟化脂肪與結締組織，使肉質更柔嫩。

精打細算或初次選購肩胛眼肉的消費者，可挑選油花分布均勻的部位、肉質中有細密白色斑點，並避開帶有大塊脂肪或過多結締組織的部位；這些較韌的部位在快速高溫烹調時，無法充分軟化。

法蘭克表示，對他來說，肩胛眼肉雖非肋眼的完美替代品，卻是極具吸引力的選擇；它風味醇厚、價格實惠，有如攤在眾人眼前卻少為人知的肉舖秘密。

牛排 康乃狄克州

上一則

心跳異常何時該警惕 心臟醫師：從這5點判斷

下一則

這款無線雪鏟 能與家中常用工具電池相容

延伸閱讀

補鐵又要顧血壓 選羊肉或牛肉比較好？

補鐵又要顧血壓 選羊肉或牛肉比較好？
2026世報迎春年節展/台灣風味老字號肉乾 選用美國最好牛肉

2026世報迎春年節展/台灣風味老字號肉乾 選用美國最好牛肉
在家做牛肉粉絲煲無難度 零油煙燜菜「超嫩滑、巨好吃」

在家做牛肉粉絲煲無難度 零油煙燜菜「超嫩滑、巨好吃」
2014至2019年在超市買過牛肉 8750萬補償金等你領

2014至2019年在超市買過牛肉 8750萬補償金等你領

熱門新聞

許多人會將太陽眼鏡留在車內，在天氣回暖前，或許應將它們取出；正如酷暑時的高溫，嚴寒季節同樣不該將某些物品留在車內。(美聯社)

天寒地凍時 不該留在車內的6項物品

2026-01-28 11:23
要從社會安全福利中獲取最大利益，關鍵在於做對事：努力工作、繳納社安稅，並依據年齡與預期壽命選擇最佳申領時機。(圖／123RF)

提防這一錯誤 以免終身少領了社安金

2026-01-29 09:12
示意圖。Image by Renkilde Copenhagen from Pixabay

含這3種成分清潔劑 專家：停用以免有害身體

2026-01-24 12:35
美國量販店巨擘好市多（Costco）。(美聯社)

好市多新品上架 挑戰招牌甜點「燕尾服慕斯蛋糕」

2026-01-29 10:24
好市多（Costco）。(美聯社)

好市多4款熟食肉品 美食達人實測最推薦

2026-01-28 10:17
亞馬遜(Amazon)Prime會員有一項醫療保健管理的隱藏福利，年長者多半忘了用，這是亞馬遜藥局(Amazon Pharmacy)的服務RXPass。美聯社

亞馬遜會員一項隱藏福利 年長者多半忘了用

2026-02-01 14:37

超人氣

更多 >
九旬長者80萬存款不翼而飛 銀行不賠 這原因現轉機

九旬長者80萬存款不翼而飛 銀行不賠 這原因現轉機
言承旭被仔仔攙扶離開 網友見這一幕心痛「他真的都快碎了」

言承旭被仔仔攙扶離開 網友見這一幕心痛「他真的都快碎了」
華人家庭旅館凌晨遇ICE突襲 華人來不及求助被帶走

華人家庭旅館凌晨遇ICE突襲 華人來不及求助被帶走
NAU新生遭兄弟會迎新虐死 警方逮捕3人

NAU新生遭兄弟會迎新虐死 警方逮捕3人
華人發生車禍報警求助 卻被警察移交ICE

華人發生車禍報警求助 卻被警察移交ICE