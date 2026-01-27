我的頻道

「紅龍蝦」龍蝦節回歸 推5款新菜色、限定雞尾酒

「請和平抗議」 第一夫人梅蘭妮亞罕見發聲

「紅龍蝦」龍蝦節回歸 推5款新菜色、限定雞尾酒

編譯俞仲慈／即時報導
知名連鎖海鮮餐廳「紅龍蝦」(Red Lobster)年度重頭戲「龍蝦節」(Lobsterfest)今年重磅回歸。美聯社
知名連鎖海鮮餐廳「紅龍蝦」(Red Lobster)年度重頭戲「龍蝦節」(Lobsterfest)今年重磅回歸，菜單更勝以往，除了五道全新的龍蝦料理，滿足老饕的味蕾，還有多道人氣經典菜色也同步上桌，供消費者品嘗。

今年龍蝦節延續廣受好評的佳餚：岩烤龍蝦尾(Rock Lobster Tail)、緬因州龍蝦尾(Maine Lobster Tail)與龍蝦鮮蝦義大利麵(Lobster & Shrimp Linguine)，並加入多款口味濃郁的義大利麵料理可自由搭配套餐，其中「客製龍蝦饗宴」(Create Your Own Lobster Lover's Dream)，由顧客自由挑選兩至三種龍蝦料理，組合一道個人專屬套餐。

至於全新菜色包括「香酥照燒龍蝦」(Crispy Dragon Teriyaki Lobster)，將酥炸緬因州龍蝦尾拌入甜中帶辣的照燒醬汁；「焗烤龍蝦起司義大利麵」(Lobster Pasta au Gratin)，以螺旋狀義大利麵搭配濃郁龍蝦起司醬，鋪上莫札瑞拉起司、緬因州龍蝦及挪威龍蝦後焗烤至金黃；「龍蝦海鮮大鍋煮」(Lobsterfest Boil)則是重新詮釋經典水煮海鮮，食材有緬因州龍蝦尾、12隻鮮蝦、玉米、紅馬鈴薯，並可依個人喜好調整口味與辣度。

此外，睽違18年的「雙重龍蝦拼盤」(Lobster Duo)也是一大焦點，包含兩尾剖開炭烤的緬因州龍蝦尾包裹干貝，並搭配一尾烤龍蝦尾與兩道配菜。

同時今年還同步推出三款期間限定調酒，包括以多重柑橘風味為基底、加入軒尼詩VS(Hennessy VS)與君度橙酒(Grand Marnier)的「龍蝦之星」(Lobstar)；融合灰雁伏特加(Grey Goose)、接骨木花利口酒(St-Germain Elderflower)、新鮮柑橘與薄荷的「海岸氣泡酒」(Shoreline Spritz)；以卡薩明戈龍舌蘭(Casamigos Reposado)、萊姆、蜂蜜與紅石榴糖漿調製的「碼頭特調」(Dockside Sipper)。

紅龍蝦表示，龍蝦節活動僅在特定門市限時推出，呼籲喜愛龍蝦美食的消費者務必把握機會，同時提醒顧客大快朵頤之際，不要忘了圍兜，以免被醬汁沾得滿身。

