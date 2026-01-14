我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美國務院：1月21日起暫停75國簽證辦理

每晚養成這2習慣 研究：有助延長4年壽命

Shake Shack推出多款韓式餐點 其中包括炸雞

編譯周靜芝/即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
Shake Shack多款受韓式料理啟發的餐點，已於9日起在各門市供應。美聯社
Shake Shack多款受韓式料理啟發的餐點，已於9日起在各門市供應。美聯社

在餐飲業競爭日趨激烈下，麥當勞等大型連鎖速食店均定期更新菜單，為顧客提供新的餐飲選擇。在剛跨入2026年之際，廣受喜愛的速食連鎖品牌Shake Shack便宣布，將重啟韓式主題菜單，除復刻過往多款經典商品，並推出顧客從未品嚐過的新品，預料將引起熱烈迴響。

美食網站Allrecipes報導，Shake Shack多款受韓式料理啟發的餐點，已於9日起在各門市供應。此份菜單源自該店2021年推出的系列活動，而今年的版本包含新品與顧客喜愛的復刻選項，但僅限時供應。

Shake Shack首度推出的新品為「韓式（K-Shack）炸雞塊」，品牌官網說明了2026年韓式菜單的細節，描述K-Shack炸雞塊為無抗生素飼養的整塊雞胸肉，裹上辛甜芝麻韓式辣醬，佐以新鮮青蔥，並可自選沾醬。此款炸雞售價為6.49元。

未讓人意外的是，Shake Shack也將推出「韓式辣味焦糖奶昔」的新品，作為韓式菜單的亮點之一。該奶昔被描述為「以韓式辣醬焦糖蛋奶凍製成的奶昔，上層覆蓋鮮奶油並淋上額外辣味焦糖醬，為完美平衡的甜辣風味收尾」。K-Shack辣味焦糖奶昔售價為6.99元。

Shake Shack的韓式菜單還將重現兩款曾廣受顧客喜愛的漢堡。首先是K-Shack炸雞漢堡，據官網描述，這是以無抗生素飼養雞隻、手工裹粉炸成的整塊雞胸肉，再裹上辛甜芝麻韓式辣醬，佐以新鮮青蔥與Choi's泡菜製成的泡菜沙拉，夾在烤馬鈴薯麵包中。

另一款回歸的是K-Shack燒烤漢堡，為現點現做的四分之一磅100%安格斯牛肉餅，佐以美式起司、酥脆甜洋蔥、新鮮青蔥及風味濃郁的韓式燒烤醬，夾在烤馬鈴薯麵包中。每片牛肉餅未烹調前重量約4盎司。兩款漢堡售價均為10.49元。

Shake Shack 麥當勞

上一則

每晚養成這2習慣 研究：有助延長4年壽命

下一則

這款15件刀具組 消費者：用過一年仍鋒利如新

延伸閱讀

在日本吃漢堡

在日本吃漢堡
Shake Shack韓風來襲「辣味焦糖奶昔」全美限時嘗鮮

Shake Shack韓風來襲「辣味焦糖奶昔」全美限時嘗鮮
馬斯克稱要蓋能吃漢堡的晶圓無塵室 遭外媒暗酸「非專家級」不懂

馬斯克稱要蓋能吃漢堡的晶圓無塵室 遭外媒暗酸「非專家級」不懂
牛肉漲價吃不消 漢堡連鎖店Jack In The Box已關72家分店

牛肉漲價吃不消 漢堡連鎖店Jack In The Box已關72家分店

熱門新聞

民眾出國度假搭機時，多半循規蹈矩在機場櫃檯排隊、辦理行李托運、領取登機證，然後進關接受安檢掃描、準時搭機，然而通關安檢時「隨身行李托盤不歸位」的問題，惹來不少民怨。示意圖。美聯社

旅客機場安檢使用托盤 這行為最讓人惱火

2026-01-06 12:34
網友分享自己陽台種菜的建議方式。番茄示意圖，非新聞事件圖。（取材自pexels.com@Robert So）

6種「報恩菜」無限續杯 陽台種一次連吃半年

2026-01-09 19:06
知名鞋品業者Hoka旗下Clifton 10運動鞋。圖取自Amazon.com

Hoka這款跑鞋 穿上它日走2.5萬步也不累

2026-01-09 11:23
美國量販店巨擘好市多（Costco）。(美聯社)

好市多熟食區新品上架 粉絲：終於等到這一天

2026-01-13 10:25
川普總統(Donald Trump)「又大又美法」(big beautiful bill)實施一系列改革下，全美許多人2026年將獲得比往年更多的退稅款，很可能創史上最大的退稅金額。（路透）

史上規模最大退稅季？專家：取決這2項因素

2026-01-11 12:35
流感。示意圖。Image by Renate Köppel from Pixabay

超級流感上身？這一保健食品被指能縮短病程

2026-01-07 10:18

超人氣

更多 >
全球最安全航空公司 第1名是這家 長榮排第8

全球最安全航空公司 第1名是這家 長榮排第8
「難哄」章若楠拍戲9年仍租屋 爆片酬全補家用還債

「難哄」章若楠拍戲9年仍租屋 爆片酬全補家用還債
餐廳這道熱門料理 為何心臟科醫師建議最好不要點

餐廳這道熱門料理 為何心臟科醫師建議最好不要點
木村拓哉搭機巧遇高市早苗 首相「1句話」讓天王驚呆了

木村拓哉搭機巧遇高市早苗 首相「1句話」讓天王驚呆了
格陵蘭總理選靠邊「丹麥」 川普嗆：你哪位？

格陵蘭總理選靠邊「丹麥」 川普嗆：你哪位？