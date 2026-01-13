餐飲外送平台評比 全美多數地區它最省錢

我的頻道

編譯尤寶琪／即時報導
哪款外送APP最實惠，會根據你居住的地區而不同。圖為Uber Eats。美聯社
哪款外送APP最實惠，會根據你居住的地區而不同。圖為Uber Eats。美聯社

節慶後低迷來勢洶洶。經歷了節慶前倒數的忙碌之後，你可能對做晚餐暫時提不起什麼興趣，只想打開手機叫外送來吃；幸運的是，一項新出爐的研究，或許能幫你在這方面省點錢。

根據線上貸款平台NetCredit最新研究，哪款外送APP最實惠，會根據你居住的地區而不同；研究指出，Grubhub是美國大部分地區最便宜的外送APP，但如果你是住在主要城市，那或許可以試試用DoorDash或Uber Eats。

NetCredit的研究團隊檢視了賽百味(Subway)、麥當勞(McDonald's)、必勝客(Pizza Hut)、肯德基(KFC)、Popeyes、漢堡王(Burger King)和塔可鐘(Taco Bell)這七家熱門連鎖餐廳，在人口最多的100個城市以及各州人口最多的五個城市的配送成本；NetCredit分析了每家餐廳前三款熱門菜色的定價，並剔除了沒有將三款熱門菜色價格列出的餐廳；為了計算出每家餐廳的外送成本，研究人員將每家連鎖餐廳所有菜色的價格加總起來。

根據NetCredit的調查結果顯示，總部位於芝加哥的外送平台Grubhub，在24個州中價格最低，DoorDash和Uber Eats分別在13個州中，提供最便宜的外送價格。

根據線上貸款平台NetCredit最新研究指出，Grubhub是美國大部分地區最...
根據線上貸款平台NetCredit最新研究指出，Grubhub是美國大部分地區最便宜的外送APP，但如果你是住在主要城市，那或許可以試試用DoorDash或Uber Eats。路透

雖然看起來Grubhub提供的價格整體來說是最低的，但住在大城市的麥當勞顧客卻更可能會選擇透過DoorDash訂餐；研究發現，雖然麥當勞是Grubhub的合作夥伴，但在某些地區，透過DoorDash點餐的價格卻可能相同甚至更低。

在印地安納波里斯(Indianapolis)等城市，DoorDash與Grubhub並列平均訂單總價最低；在緬因州，透過DoorDash點餐，購買大麥克、薯條和10塊麥克雞塊等經典餐點能省上2元；在阿肯色州，使用Grubhub則可節省上1元。

雖然Grubhub在全國大部分地區都提供優惠，但DoorDash在許多大城市也能省錢；在洛杉磯以及西雅圖和舊金山等其他西海岸城市，使用DoorDash可以節省約8%的費用。

但並非所有主要城市都如此：在紐約市，Grubhub的價格仍然比競爭對手便宜8.4%到12.4%；在奧斯汀(Austin)或鳳凰城(Phoenix)訂餐時，Uber Eats則該是你的首選。

雖然會員計畫可以獎勵忠實顧客的持續回購，但在經濟情勢不明朗的情況下，顧客可能只會追求最優惠的價格；NetCredit 指出，對那28%每周使用外送APP的美國人來說，這些節省下來的費用，累積起來可能相當可觀。

在洛杉磯以及西雅圖和舊金山等其他西海岸城市，使用DoorDash可以節省約8%的...
在洛杉磯以及西雅圖和舊金山等其他西海岸城市，使用DoorDash可以節省約8%的費用。美聯社

